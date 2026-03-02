Skyr trifft Energy-Drink: Skurriler Fitness-Food-Trend spaltet das Netz

Was zunächst wie eine gewagte Social-Media-Challenge klingt, entwickelt sich gerade zum echten Fitness-Food-Hype: Skyr gemixt mit Energy-Drink. Ja, genau diese Kombination sorgt derzeit auf TikTok und Instagram für Millionen Views.

Während viele beim Frühstück oder nach dem Training zu Proteinshakes greifen, wird jetzt kurzerhand zur Energy-Dose gegriffen und diese direkt mit dem isländischen Protein-Klassiker Skyr vermischt. Das Ergebnis überrascht offenbar viele.

© Getty Images

Energy Skyr: „Ganz, ganz gruselig“ oder doch genial?

TikTok-Creator Maxxpane bringt in seinem Video die erste Reaktion vieler auf den Punkt: „Wer in aller Welt ist darauf gekommen?“ Sein Urteil nach dem ersten Schluck: „Ganz, ganz gruselig.“

Doch die Skepsis hält nicht lange an. Nach ein paar weiteren Probeschlucken wirkt er deutlich positiver überrascht. Geschmacklich erinnere der Drink an Actimel oder sogar an ein Lemon-Cheesecake-Proteinpulver. Wichtig sei allerdings, die Mischung kräftig zu shaken, damit möglichst viel Kohlensäure entweicht, sonst wird es schnell zu spritzig.

„Schmeckt wie Zitroneneis“

In den sozialen Medien häufen sich Kommentare, die den Drink als „überraschend lecker“ beschreiben. Viele betonen, dass der Geschmack völlig anders sei, als man zunächst vermutet – manche vergleichen ihn sogar mit Zitroneneis. Für einige ist der Trend außerdem eine Alternative zu Protein-Kaffee, der nicht jedem zusagt.

© Getty Images

Natürlich bleiben kritische Stimmen nicht aus. Mehrere Nutzer:innen weisen auf den hohen Koffeingehalt von Energy-Drinks hin und äußern Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit. Gerade die Kombination aus Kohlensäure, Süßstoffen und Milchprodukt sorgt bei manchen für Skepsis.

So funktioniert der virale Mix

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

250 Gramm Skyr

etwa eine halbe Dose Energy-Drink (häufig wird die weiße Monster-Variante verwendet)

Beides in einen Shaker geben und kräftig durchschütteln, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Je länger geschüttelt wird, desto mehr Kohlensäure verliert der Drink.

Ob sich Skyr mit Energy-Drink langfristig als Fitness-Alternative etabliert oder nur ein kurzer Internet-Trend bleibt, ist noch offen. Fest steht: Die ungewöhnliche Kombination sorgt für Gesprächsstoff.