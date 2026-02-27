Motorräder und Auto abgefackelt: Feuerteufel gesucht

Die Polizei ermittelt in dem Fall von Brandstiftung.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen in der Nacht auf Donnerstag zwei Motorräder und ein Auto in Brand gesteckt haben. Die Fahrzeuge parkten in der Schenkendorfgasse im 21. Bezirk.

Alle drei Gefährte wurden durch den Brand gegen 5 Uhr morg völlig zerstört. Das Landeskriminalamt Wien geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Nach erfolgter Spurensicherung sind weitere Ermittlungen im Gange. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden, auch anonym, werden in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch im Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 entgegengenommen