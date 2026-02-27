Junge Wirtschaft NÖ: Weniger Hürden, mehr Spielraum!

Entbürokratisierung und Entlastung der NÖ Unternehmen sind für den Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft NÖ Patrick Mayer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wesentliche Ziele für die nächsten Jahre.

Mit einem ersten Austausch nach der Neuwahl startete das neue Landesvorstandsteam der Jungen Wirtschaft NÖ den politischen Dialog mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Im Fokus standen die aktuellen Herausforderungen junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die strategischen Schwerpunkte für die aktuelle Funktionsperiode.

© WKNÖ

Zentrale Themen des Austauschs waren die Entbürokratisierung, die NÖ massiv vorantreibt, sowie die Senkung der Lohnnebenkosten, wo die Bundesregierung gefordert ist. Beide Punkte wurden als entscheidende Hebel für mehr Wettbewerbsfähigkeit und unternehmerischen Handlungsspielraum identifiziert.

„Innerhalb von 16 Jahren sind die Arbeitskosten pro Stunde um rund 68 Prozent in Österreich angestiegen. Diese Entwicklung schwächt unseren Standort. Die Senkung der Lohnnebenkosten ist daher ein Gebot der Stunde. Wir müssen den Faktor Arbeit rasch entlasten und die Lohnnebenkosten ab 2027 spürbar senken. Nur so stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und sichern gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir müssen Hürden abbauen und mehr Spielräume für das Unternehmertum schaffen“, erklärte Mikl-Leitner.

Der neue Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ, Patrick Mayer, freut sich über die Unterstützung durch die Landeshauptfrau. „Unsere Mitglieder brauchen keine zusätzlichen Hürden, sondern verlässliche Rahmenbedingungen. Entbürokratisierung und eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten sind konkrete Maßnahmen, die junge Betriebe unmittelbar stärken.“

Gemeinsam mit seinem Team präsentierte Mayer die inhaltliche Ausrichtung für die nächsten Jahre: „Unser Ziel ist eine starke, flächendeckende Präsenz der Jungen Wirtschaft in allen Bezirken Niederösterreichs – kombiniert mit klaren inhaltlichen Akzenten in den Bereichen Digitalisierung, unternehmerische Entlastung und noch mehr Betriebsbesuchen.“

Die Landeshauptfrau betonte im Gespräch: „Wir haben vor wenigen Tagen unsere neue Wirtschaftsstrategie präsentiert und dabei sind bestmögliche Rahmenbedingungen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer ein Herzstück. Sie sind ein zentraler Motor für Innovation und Beschäftigung in Niederösterreich. Es ist mir wichtig, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Wachstum ermöglichen und Leistung honorieren.“

Dieser Erstbesuch markiert den Auftakt für eine enge Zusammenarbeit zwischen Landespolitik und der Jungen Wirtschaft NÖ. „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Niederösterreich als starken Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen“, sind sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und JW NÖ-Vorsitzender Patrick Mayer einig.