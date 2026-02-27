Auhof Center lockt zum 30er mit starken Rabatt-Aktionen

Das Auhof Center feiert seinen 30. Geburtstag mit zwei Wochen voller Events und Angebote. Von 2. bis 14. März verwandelt sich das Einkaufszentrum in eine große Bühne.

Das Auhof Center in Wien wird 30 Jahre alt und lädt von 2. bis 14. März zu Jubiläums-Wochen mit Shows, Rabatten und prominenten Gästen. In der Albert Schweitzer Gasse 6 erwartet die Besucher ein dichtes Programm für Modefans, Genießer und Schnäppchenjäger. Zwei Wochen lang steht der Westen Wiens im Zeichen des Feierns.

Vom 2. bis 14. März laden "Die Besten im Westen" zu den Jubiläums-Wochen. © Auhof Center

"2026 wollen wir mit unseren Kunden und Shop Partnern gemeinsam feiern. Es warten exklusive Jubiläumsangebote, spannende Store-Aktionen, kulinarische Highlights und erstklassiges Entertainment auf alle Besucher", kündigt Eigentümer Peter Schaider an.

Helden auf vier Pfoten

Den Auftakt macht die Österreichische Rettungshundebrigade am Freitag, dem 6. März, um 16:00 Uhr. Die beeindruckende Vorführung zeigt, was echtes Teamwork zwischen Mensch und Tier bewirken kann. Staffelführerin Michaela Muschitz gewährt dabei spannende Einblicke in die präzisen Suchabläufe und die intensive Ausbildung dieser tierischen Lebensretter.

Buchpräsentation: Wenn Kilos purzeln...

Am Mittwoch, dem 11. März (17:00 Uhr), lädt Style-Expertin Martina Reuter in Kooperation mit der Buchhandlung MORAWA zur Präsentation ihres neuen Buches "KILO FREI" ein. Durch den Abend führt Publikumsliebling Eva Pölzl.

Musikalisch wird es am Freitag, dem 13. März (16:00 bis 18:00 Uhr). Die talentierte Jugend des Sacré Coeur Pressbaum erobert die Bühne und zeigt mit Chor und Theatergruppen ihr beeindruckendes Können.

Großes Fashion-Finale mit Rogers & Reuter

Der glanzvolle Höhepunkt findet am Samstag, dem 14. März (11:00 bis 13:00 Uhr), statt. Martina Reuter präsentiert gemeinsam mit Star-Astrologin Gerda Rogers die Frühsommer-Trends 2026. Personal Trainer Vladi Pavlic zeigt die neuesten Styles der Männermode.

Große Modenschau am 14. März mit Martina Reuter und Gerda Rogers. © Auhof Center/David Groschl

Neben Profi-Models werden auch modebegeisterte Kundinnen den Laufsteg in eine Bühne verwandeln. Als Krönung winken attraktive Gewinne, darunter ein "Private Shopping"-Erlebnis mit dem Expertinnen-Duo Reuter und Rogers.