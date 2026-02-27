40.000 Frauen Unternehmerinnen trotzen "Old Boy Club" in OÖ

Frau in der Wirtschaft in OÖ feiert 30 Jahr-Jubiläum.

OÖ. Seit 30 Jahren ist Frau in der Wirtschaft (FidW) in der WKO Oberösterreich eine starke Stimme und ein starkes Netzwerk für mittlerweile rund 40.000 oberösterreichische Unternehmerinnen und unterstützt mit umfassendem Service deren unternehmerischen Erfolg. Seit der Gründung im Jahr 1996 wurde die Organisation in allen oberösterreichischen Bezirken aufgebaut und ist mit über 120 ehrenamtlich tätigen Unternehmerinnen vertreten.



„Die Anzahl unternehmerisch tätiger Frauen in OÖ ist seither von 28,7 % auf 47,7 % angestiegen“, freut sich FidW-Landesvorsitzende Lisa Sigl. „Die drei häufigsten Beweggründe für eine Unternehmensgründung sind die flexible Gestaltung von Zeit und Leben, der Wunsch, selbst die Leitung zu übernehmen, sowie die Möglichkeit, Verantwortung vollständig im eigenen Unternehmen zu tragen“, so Sigl.

Frau in der Wirtschaft hat in den vergangenen 30 Jahren entscheidende Verbesserungen für Unternehmerinnen durchgesetzt. Dazu gehören die Verdopplung des Wochengeldes für Unternehmerinnen, die einheitlichen Herbstferien, die steuerliche Begünstigung von Büros im Wohnungsverband, die Erhöhung und Flexibilisierung der Sachbezugsbefreiung und die Ausbauoffensive für Kinderbetreuung.Jedes Jahr organisiert Frau in der Wirtschaft rund 100 Impuls- und Netzwerk-Veranstaltungen in ganz Oberösterreich, die für Informationsvorsprung und neue Business-Perspektiven sorgen. Rund 5.000 Unternehmerinnen nehmen daran jährlich teil.