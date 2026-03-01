Mehr sparen im Studium: Diese Vorteile bietet Amazon Prime Student

Mehr Vorteile fürs Studium – und das zum halben Preis. Das Studium bringt viele neue Möglichkeiten – aber auch viele Ausgaben. Zwischen Lehrbüchern, Technik, Streaming-Abos und Alltagskosten summiert sich einiges. Genau hier setzt Amazon mit Prime Student an.

Amazon Prime Student richtet sich speziell an Studierende und bietet zahlreiche Prime-Vorteile – zu einem deutlich reduzierten Preis. Wer ohnehin regelmäßig online bestellt oder streamt, kann hier spürbar sparen.

Was ist Amazon Prime Student?

Amazon Prime Student ist die vergünstigte Version von Amazon Prime – exklusiv für Studierende.

Sie erhalten nahezu alle Prime-Vorteile, zahlen jedoch nur rund die Hälfte des regulären Preises.

Zusätzlich gibt es eine kostenlose Testphase, mit der Sie das Angebot unverbindlich ausprobieren können.

Diese Vorteile sind besonders interessant im Studium

Schneller & kostenloser Versand

Gerade wenn kurzfristig Lernmaterial, Technik oder Haushaltsartikel benötigt werden, profitieren Sie vom schnellen Premiumversand.

Prime Video inklusive

Filme, Serien und exklusive Inhalte ohne zusätzliche Kosten – perfekt für entspannte Abende nach Vorlesungen oder Prüfungsphasen.

Prime Music

Zugriff auf Millionen Songs und Playlists für Lern-Sessions oder Sport.

Exklusive Angebote & Rabatte

Studierende erhalten spezielle Deals, etwa auf Technik, Software oder Alltagsprodukte.

Prime Gaming

Kostenlose Spiele und In-Game-Vorteile für alle, die in der Freizeit gerne zocken.

Warum sich Prime Student besonders lohnt

Viele Studierende bestellen regelmäßig:

• Fachbücher

• Technik & Zubehör

• Haushaltsartikel für WG oder Wohnheim

• Snacks & Alltagsprodukte

Mit Prime Student sparen Sie nicht nur Versandkosten, sondern profitieren zusätzlich von Entertainment-Angeboten – ohne mehrere Abos abschließen zu müssen.

Flexibel und kündbar

Ein weiterer Vorteil: Prime Student ist jederzeit kündbar. Sie gehen also kein langfristiges Risiko ein und können das Angebot flexibel nutzen.

Fazit: Smarte Vorteile für Ihr Studium

Mit Amazon Prime Student erhalten Sie Versandvorteile, Streaming und exklusive Rabatte in einem Paket – speziell zugeschnitten auf Studierende.

Wer im Studium sparen und gleichzeitig nicht auf Komfort verzichten möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.