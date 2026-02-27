Jetzt 23 % günstiger: Der Saugroboter, den gerade alle wollen

Staubsaugen gehört für viele zu den lästigsten Aufgaben im Haushalt – besonders wenn Teppiche, Hartböden und Tierhaare täglich für neue Arbeit sorgen. Genau hier setzt der Roborock Q7 L5+ Set an.

Der smarte Saug- und Wischroboter verspricht starke Leistung, intelligente Navigation und maximalen Komfort – und ist aktuell auf Amazon im befristeten Angebot für nur 201,67 € (-23 %) erhältlich.

Ein Preis, der aufhorchen lässt – vor allem angesichts der Ausstattung!

roborock Q7 L5+ Set Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation, verbessert von Q5 Pro+, Dual Anti-Tangle System, 8000Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation, Staubsauger Roboter für Teppiche&Tierhaar, Schwarz © Amazon

Verbesserte Version des Q5 Pro+ – jetzt mit noch mehr Power

Der Roborock Q7 L5+ wurde gegenüber dem Q5 Pro+ weiterentwickelt und punktet mit moderner Technik für eine gründliche Reinigung.

Highlights im Überblick:



• 8000 Pa Saugkraft

• Dual Anti-Tangle System gegen Haarverwicklungen

• Absaugstation für automatische Entleerung

• Wischfunktion für Hartböden

• Präzise LiDAR-Navigation

• Ideal für Teppiche & Tierhaare

Mit dieser Kombination eignet sich das Modell sowohl für kleine Wohnungen als auch für größere Haushalte mit mehreren Räumen.

8000 Pa Saugkraft – stark gegen Schmutz und Tierhaare

Mit beeindruckenden 8000 Pascal Saugkraft entfernt der Roborock Q7 L5+ selbst hartnäckigen Schmutz aus Teppichen. Besonders Tierbesitzer profitieren von der starken Leistung, da Haare effektiv aufgenommen werden.

Das integrierte Dual Anti-Tangle System reduziert zusätzlich das Verheddern von Haaren in der Bürste – weniger Wartung, weniger Aufwand.

Absaugstation: Wochenlang kein Entleeren nötig

Ein echtes Komfort-Highlight ist die mitgelieferte Absaugstation. Nach jeder Reinigung entleert sich der Staubbehälter automatisch in den größeren Beutel der Station.

Das bedeutet:

• Kein tägliches Ausleeren

• Weniger Staubkontakt

• Mehr Hygiene

• Ideal für Allergiker

Je nach Nutzung kann der Beutel mehrere Wochen halten, bevor er gewechselt werden muss.

Dank moderner LiDAR-Navigation erstellt der Roboter eine präzise Karte Ihrer Wohnräume. Dadurch reinigt er systematisch statt chaotisch.

Über die App können Sie:

• Reinigungspläne erstellen

• Räume individuell auswählen

• No-Go-Zonen festlegen

• Saugkraft und Wischintensität anpassen

So lässt sich die Reinigung perfekt auf Ihren Alltag abstimmen.

Saugen und Wischen in einem Durchgang

Neben der starken Saugfunktion verfügt der Roborock Q7 L5+ auch über eine integrierte Wischfunktion. Hartböden werden nicht nur von Staub befreit, sondern gleichzeitig feucht gewischt – ideal für Fliesen, Laminat oder Parkett.

Gerade in Haushalten mit Haustieren oder Kindern sorgt diese Kombination für ein spürbar saubereres Zuhause.

Fazit: Viel Technik für vergleichsweise wenig Geld

Der Roborock Q7 L5+ kombiniert starke 8000 Pa Saugkraft, Wischfunktion, intelligente Navigation und automatische Entleerung in einem Gerät. Wer sich die Hausarbeit deutlich erleichtern möchte, bekommt hier ein leistungsstarkes Komplettpaket zu einem aktuell besonders attraktiven Preis.

Jetzt auf Amazon zugreifen, solange das Angebot verfügbar is!

