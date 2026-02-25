Gartenstart: Top Kärcher Sauger im Deal

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm der große Garten-Check. Nach dem Winter sammeln sich auf Terrasse, Balkon oder in der Garage oft Schmutz, Staub, Laubreste oder sogar Wasser. Für genau solche Reinigungsarbeiten reicht ein normaler Staubsauger meist nicht aus.

Der Kärcher WD 2 Plus ist aktuell bei Amazon mit 24 % Rabatt erhältlich und gehört zu den beliebtesten Nass- und Trockensaugern für Haus und Garten.

Statt der UVP zahlen Sie derzeit nur rund € 57,28.

Kärcher Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C, inkl. Patronenfilter, Vliesfilterbeutel, 1.000 W, Kunststoffbehälter: 12 l, Saugschlauch: 1,8 m, Blasfunktion, Boden- und Fugendüse, Schwarz, Gelb © Amazon

Ideal für den Frühjahrsputz im Garten

Gerade zum Start der Gartensaison können Sie den Sauger vielseitig einsetzen:

• Terrasse vom Winterschmutz befreien

• Gartenwege reinigen

• Laubreste aufsaugen

• Garage oder Gartenhaus säubern

• Gartenmöbel vorbereiten

Auch Flüssigkeiten wie Wasserreste lassen sich problemlos aufnehmen.

Praktisch: Blasfunktion für draußen

Neben der Saugfunktion bietet das Gerät eine integrierte Blasfunktion. Damit können Sie:

• Laub aus Ecken entfernen

• Schmutz aus schwer erreichbaren Stellen lösen

• Gartenwege schnell freiblasen

Besonders im Außenbereich ist diese Funktion im Alltag hilfreich.

Fazit: Jetzt für den Frühling ausstatten

Mit dem Kärcher WD 2 Plus bereiten Sie Terrasse, Garage oder Gartenhaus schnell auf die neue Saison vor – und sparen sich Zeit beim Frühjahrsputz.

Gerade jetzt zum Start der Gartensaison ist der Sauger deutlich günstiger erhältlich.

