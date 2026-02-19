Nach Festnahme: Andrew droht nun lebenslange Haft!

Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor schlägt hohe Wellen. Ihm droht nun wegen des Verdachts auf "misconduct in public office" (Amtsmissbrauch) lebenslange Haft.

Im britischen Recht gilt es als schwerwiegendes Common-Law-Delikt. Im Extremfall kann Andrew lebenslange Haft erhalten. Gesetzlich ist keine Höchststrafe festgeschrieben. Das Delikt wurde richterrechtlich entwickelt.

Laut britischen Rechtsexperten können Gerichte bei grobem Vertrauensbruch in öffentlichen Ämtern empfindliche Haftstrafen verhängen, vor allem bei vorsätzlichem Fehlverhalten.

"Ungewöhnliches" Delikt

Dafür muss die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass Andrew in seiner alten Tätigkeit als Handelsgesandter bewusst und klar gegen seine Amtspflichten verstoßen hat. Ihm wird vorgeworfen, dass er vertrauliche Informationen an Jeffrey Epstein weitergegeben hat.

© Getty Images

Gegenüber "Sky News" erklärt der Rechtskommentator Joshua Rozenberg, dass es sich dabei um ein "ungewöhnliches" Delikt handelt, "weil es von den Richtern geschaffen und über viele Jahre hinweg von den Gerichten festgelegt wurde" und nicht durch ein Gesetz.

"Die Strafe dafür ist ziemlich hart"

Rozenberg betont: "Aus diesem Grund gibt es eigentlich gar keine Höchststrafe. Es ist lebenslange Haft, weil das Parlament nie eine Höchststrafe festgelegt hat." Der Anwalt Paul Britton meint: "Es handelt sich um ein schweres Vergehen, was bedeutet, dass der Fall vor einem Crown Court mit einer Jury verhandelt wird [wenn Andrew angeklagt wird]."

© Getty Images

Britton wurde gefragt, welche Strafe Andrew im Falle einer Verurteilung drohe, antwortet der Anwalt: "Die Strafe dafür ist ziemlich hart. Die Strafrahmenrichtlinien sehen eine lebenslange Freiheitsstrafe vor."

Zwei Anwesen werden durchsucht

Unterdessen durchsucht die Polizei die Royal Lodge in Windsor. In diesem prunkvollen Herrenhaus wohnte Andrew über 20 Jahre lang. Das Anwesen besitzt mehr als 30 Zimmer. Vor kurzem zog Andrew aus der Royal Lodge aus. Sein neuer Wohnsitz ist das Anwesen Wood Farm in Sandringham. Laut britischen Medien wurde das Haus ebenfalls von der Polizei durchsucht.