Foo Fighters: Neue Hits für’s Happel Stadion

Am 3. Juli rocken die Foo Fighters Wien. Als Einstimmung kommt schon diesen Freitag der neue Hit „My Favorite Toy“. Am 24. April folgt das gleichnamige Album!

Am 3.Juli bringen die Foo Fighters das Happel Stadion zum Beben. Über 50.000 Fans beim größten Rock-Hit des Jahres in der Bundeshauptstadt. Jetzt liefern Dave Grohl und Co. dazu die erste Hörprobe. Am Freitag (20. Februar) kommt die neue Single „My Favorite Toy“, der man sogar noch vor dem Wien-Konzert 11 weitere Kracher folgen lässt: Am 24. April kommt das gleichnamige 12. Studio-Album!

Dafür hat sich Frontmann Grohl ja schon im Jänner bei einem Konzert in Launceston, Australien "verplappert": „Es gibt ein ganzes neues Album mit Songs, die wir vor Kurzem fertiggestellt haben! Es wird vor meinem nächsten Geburtstag erscheinen“ Also vor dem 14.Jänner 2027. Jetzt kommt es wie erwartet deutlich früher und liefert somit auch den Soundtrack für die ab 10. Juni gezündete Europa Tournee.



Die Bestätigung der neuen Hits mit der Botschaften „This is just a test“ und „Here we go again“ ließ man dann Anfang Februar später auch auf Instagram folgen. Mit Ausschnitten aus den 12 neuen Songs! 19 Sekunden, die den Fans Hype ins Unermessliche hochschrauben („Let’s fucking go!“). Jetzt ist das das erste Studioalbum der Foo Fighters seit „But Here We Are“ aus dem Jahr 2023 wirklich fertig.

„Your Favorite Toy“ war der Schlüssel, der den Ton und die energiegeladene Richtung des neuen Albums freilegte. Wir stießen darauf, nachdem wir über ein Jahr lang mit verschiedenen Sounds und Dynamiken experimentiert hatten, und an dem Tag, als der Song Gestalt annahm, wusste ich, dass wir ihm folgen mussten. Er war der Zündfunke für das Pulverfass an Songs, die wir schließlich für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an,“ so Dave Grohl.