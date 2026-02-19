Zoff-Eskalation bei den Beckhams: Romeo pflichtet bei: „Nicola ist das Problem!“

Der anhaltende Familienzwist im Hause Beckham erreicht eine neue, pikante Eskalationsstufe, nachdem Romeo Beckham in den sozialen Netzwerken offene Kritik an seiner Schwägerin Nicola Peltz mit einem vielsagenden Klick goutierte.

Seit geraumer Zeit dominiert das Zerwürfnis im Hause Beckham die gesellschaftlichen Chroniken. Nun gießt Romeo Beckham (23) abermals Öl ins Feuer: Der Beckham-Spross bedachte den Beitrag einer Influencerin, die scharfe Kritik an seiner Schwägerin Nicola Peltz (31) übt, mit einer „Gefällt mir“-Markierung.

Während sich der Großteil der Familie seit Brooklyns Wutausbruch in vornehmes Schweigen hüllt, macht Romeo aus seiner Haltung offensichtlich kein Hehl. Bereits Ende Jänner veröffentlichte er ein TikTok-Video, das er mit der Bildunterschrift „Stellt euch vor, ihr hasst uns, und wir sind einfach nur so“ versah. Die Aufnahmen zeigten Romeo an der Seite seines Bruders Cruz (20) sowie der jeweiligen Partnerinnen, wie sie vergnügliche Stunden in Paris verbrachten. Die Anhängerschaft interpretierte dies schon damals als unverhohlenen Seitenhieb gegen Brooklyn.





Deutliches Zeichen auf Social Media

Nun statuiert der zweitälteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) ein noch deutlicheres Exempel. Die Social-Media-Persönlichkeit Ash Cantley (44) teilte jüngst ein Video mit der Behauptung, dass „Victoria und David versuchen, ihren Sohn zu retten“. Ebenjenes Kurzvideo wurde von Romeo mit einem „Gefällt mir“ markiert.

In der auf Instagram veröffentlichten Aufnahme formuliert die Influencerin ihre Sicht auf das familiäre Beben – in dessen Zuge Brooklyn öffentlich mit seinen Eltern gebrochen hatte – wie folgt: „Ich nehme alles zurück. Nicola ist das Problem. Victoria und David versuchen, ihren Sohn zu schützen. Ich glaube, Nicola hat ihn zu dieser Aussage gezwungen. Mir tut Brooklyn leid, denn ich glaube wirklich, dass er so empfindet. Ich denke, seine Frau drängt ihn dazu, sie öffentlich zu verteidigen“





Parallelen zur Vergangenheit?

Interessant erscheint in diesem Kontext ein Blick in die Vergangenheit: Im Jahr 2017 war die Milliardärstochter mit Anwar Hadid, dem Bruder der Supermodels Gigi (30) und Bella (29), liiert. Damals zählte er gerade einmal 17 Jahre, während sie bereits 22 war.

Die britische Tageszeitung „The Daily Mail“ berief sich erst im Jänner auf einen Informanten, der behauptete, Nicola habe zu jener Zeit „seine ganze Zeit in Anspruch genommen und immer an erster Stelle stehen wollen“. Phasenweise soll das Männermodel – ganz ähnlich der gegenwärtigen Situation von Brooklyn Beckham – den Kontakt zu seiner Familie gar gänzlich abgebrochen haben.