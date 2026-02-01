Was ist bei den Beckhams los? Der Gossip HIER zusammengefasst

Zwischen Sohn Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham herrscht seit Jahren Streit. Auslöser war seine Hochzeit mit Nicola Peltz – seitdem eskalierte der Familienkonflikt immer weiter.

Begonnen hat alles 2022 mit der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz. Schon damals kam es zu Spannungen, vor allem zwischen Nicola und Victoria Beckham. Brooklyn stellte sich klar auf die Seite seiner Frau, der Kontakt zu seiner Familie wurde zunehmend distanziert.

© Getty Images

In den folgenden Jahren häuften sich die Zeichen des Zerwürfnisses: Brooklyn und Nicola fehlten bei wichtigen Familienfeiern, gratulierten öffentlich nicht zu Geburtstagen und mieden gemeinsame Auftritte. Laut Berichten soll Brooklyn den Kontakt zu seinen Eltern sogar nur noch über Anwälte erlaubt haben.

Sohn erschien nicht zu Geburtstag seines Vaters David

Die aktuellste Eskalation: Brooklyn erschien nicht zu David Beckhams 50. Geburtstag. Zudem veröffentlichte er zuletzt Aussagen, die als klarer Seitenhieb gegen seine Familie verstanden wurden. Daraufhin machten Personen aus dem Umfeld der Beckhams Nicola Peltz für den Bruch verantwortlich und bezeichneten Brooklyn sogar als „kontrolliert“.

© Getty Images

Nicola: 'Mein Mann ist eigenständig'

Nicola reagierte indirekt über Social Media und stellte klar: Brooklyn sei ein erwachsener Mann, der selbst Entscheidungen treffe. Sie weist jede Schuld an dem Familienstreit zurück.

Eine Versöhnung gilt derzeit als ausgeschlossen. Während Brooklyn demonstrativ zu seiner Frau steht, sollen David und Victoria tief verletzt sein. Die Fronten scheinen verhärteter denn je.

© Getty Images

Vicotias Netflix-Doku

© Hersteller

Zuletzt fiel vor allem Victoria Beckam mit ihrer Netflix-Doku auf, in der sie sich von der Rolle der "Fußball-Frau" distanzierte und auf ihre gescheiterte Musik-Solokarriere zu sprechen kam.