Bizarre Fotos: Ex-Royal Andrew auf allen Vieren über Blondine

Der Epstein-Krimi nimmt lange noch kein Ende - nun sind weitere Dokumente, Akten und Fotos veröffentlicht worden, die vor allem den Ex-Royal Andrew in Bedrängnis bringen.

Er ist auf dem Boden auf allen Vieren über einer blonden Frau gebeugt, sie liegt einfach nur da - auf dem Foto wirkt sie fast schon regungslos.

© U.S. Department of Justice

In dem neuen Material tauchen auch mehrere Fotografien auf, die Andrew zeigen. Auf einem der Fotos blickt er direkt in die Kamera, auf einem weiteren legt er seine linke Hand auf den Bauch der Frau. Er ist barfuß, trägt Jeans, ein weißes Poloshirt sowie eine silberne Armbanduhr. Eine weitere Person sitzt in einem Sessel mit Leopardenmuster und hat die Füße auf einen Tisch gelegt.

Wann und wo die Fotos entstanden sind oder welchen Kontext die Szene hat, bleibt unklar. In den Akten finden sich dazu keine weiteren Angaben. Wie bei vielen der veröffentlichten Materialien fehlen zeitliche und inhaltliche Einordnungen.

Emails mit Epstein aus dem Hausarrest

Zusätzlich enthalten die Akten mehrere E-Mails zwischen Jeffrey Epstein und Andrew Mountbatten-Windsor. Besonders brisant ist eine Nachricht vom 11. August 2010 – nur wenige Tage nachdem Epsteins Hausarrest im Zuge seiner Verurteilung wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjährer geendet hatte. Epstein schrieb darin, er habe eine „Freundin“, die Andrew treffen könnte. Andrew antwortete, er sei „entzückt“, sie zu sehen, und bat um Weitergabe seiner Kontaktdaten. Epstein beschrieb die Frau als 26-jährige Russin, „klug, schön und vertrauenswürdig“. Andrew reagierte darauf mit den Worten: „Das ging schnell! Wie geht es dir? Gut, wieder frei zu sein?“

Ex-Royal leugnete den Kontakt

In einer weiteren E-Mail beklagte Andrew, den Kontakt zu Epstein nach dessen Verurteilung einschränken zu müssen, und schrieb von „so vielen Gelegenheiten“, an denen er „frustrierenderweise nicht teilnehmen“ dürfe. Andrews wiederholte Behauptung, den Kontakt zu Epstein bereits 2010 vollständig abgebrochen zu haben, wurde durch E-Mails widerlegt, die bis ins Jahr 2012 datieren.

Andrew hatte stets erklärt, nichts von Epsteins kriminellen Machenschaften gewusst zu haben. Angesichts der nun veröffentlichten Dokumente und Bilder gilt diese Darstellung jedoch als stark angezweifelt.