Epstein Justizministerium
© Getty

Sexualstraftäter

3 Millionen neue Epstein-Akten veröffentlicht

30.01.26, 17:32
Teilen

In der Affäre um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht die US-Regierung am Freitag neue Dokumente.  

Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche kündigte in Washington die Freigabe von "mehr als drei Millionen Seiten" Material an. Darunter sind nach seinen Worten mehr als 2.000 Videos sowie 180.000 Fotos.

Die Veröffentlichung ist überfällig: Laut einem Gesetz des US-Kongresses hätte die Regierung nahezu alle Akten bereits bis zum 19. Dezember freigeben sollen. Bisher veröffentlichte das Justizministerium aber nur einen Bruchteil der Dokumente.

Auch in den neuen Akten gibt es laut Blanche zahlreiche Schwärzungen. Damit seien persönliche Angaben zu den Epstein-Opfern unkenntlich gemacht, betonte der stellvertretende Justizminister.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

