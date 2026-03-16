Ölpreis-Schock in Österreich: Krise kostet schon bis zu 121 Millionen Euro

Seit Ende Februar ist Öl massiv teurer geworden. Für Österreich bedeutet das bereits Zusatzkosten von bis zu 121 Millionen Euro – und täglich kommen weitere Millionen dazu.

Die Krise im Nahen Osten trifft jetzt auch heimische Haushalte und Unternehmen mit voller Wucht.

Weil der Ölpreis seit Ende Februar kräftig gestiegen ist, droht Österreich eine Mega-Zusatzrechnung.

Bis zu 7,1 Millionen Euro – pro Tag!

Nach einer Berechnung kostet der Ölpreisschock unser Land derzeit täglich zwischen 4,7 und 7,1 Millionen Euro. Das summiert sich seit 28. Februar 2026 bereits auf bis zu 121 Millionen Euro.

So setzt sich die Berechnung zusammen:

Österreich braucht pro Tag rund 234.000 Barrel Öl .

. Wird jedes Barrel durch den Preissprung um etwa 23 bis 35 Dollar teurer , ergibt das pro Tag rund 5,4 bis 8,2 Millionen Dollar mehr – umgerechnet etwa 4,7 bis 7,1 Millionen Euro .

, ergibt das pro Tag rund – . Rechnet man diese tägliche Mehrbelastung seit 28. Februar 2026 bis 16. März 2026 hoch, kommt man auf insgesamt rund 80 bis 121 Millionen Euro Zusatzkosten.

Die nächste Preiswelle rollt schon

Noch ist der Anstieg nicht überall voll angekommen. Doch wenn Öl teuer bleibt, könnten bald Sprit, Heizöl, Transporte und viele Alltagsprodukte nachziehen. Die Sorge: Am Ende zahlen die Verbraucher die Rechnung.

Klar ist: Was Tausende Kilometer entfernt passiert, landet direkt in Österreichs Geldbörsen. Der Öl-Schock ist längst nicht mehr nur ein Problem der Weltpolitik – sondern eine ganz konkrete Belastung für das Land.