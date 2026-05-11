Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
kleinflugzeug
© Getty Images (Symbolbild)

Wrack entdeckt

Alle Passagiere nach Flugzeugabsturz tot

11.05.26, 15:06
Teilen

In Namibia wurde seit Sonntag ein Kleinflugzeug von Desert Air vermisst. Am Montag wurde das Wrack entdeckt. Die traurige Gewissheit: Alle vier Insassen sind beim Absturz ums Leben gekommen.

Dabei sollen laut der "Bild" drei Opfer deutsche Staatsbürger sein. Das Flugzeug flog in der Region rund um Sossusvlei im Südwesten Namibias. Plötzlich brach der Kontakt ab. Das Gebiet ist berüchtigt für seine riesigen Dünen und seine Abgeschiedenheit.

Die Rettungskräfte suchten seit Sonntag nach dem Flugzeug. Doch am Montagmorgen wurde das Wrack gefunden. Dabei wurden keine Überlebenden gefunden. Alle vier Insassen sind ums Leben gekommen.

Ursache unklar

Desert-Air-Chef Willem de Wet sprach den Familien sein Beileid aus. Die Angehörigen seien über die Tragödie informiert worden.

Die Ursache des Absturzes ist aktuell noch unbekannt. Die Ermittlungen werden von der namibischen Behörde für Flugunfall-Untersuchungen (Directorate of Aircraft Accident Investigation, DAAI) durchgeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen