Alle Passagiere nach Flugzeugabsturz tot

In Namibia wurde seit Sonntag ein Kleinflugzeug von Desert Air vermisst. Am Montag wurde das Wrack entdeckt. Die traurige Gewissheit: Alle vier Insassen sind beim Absturz ums Leben gekommen.

Dabei sollen laut der "Bild" drei Opfer deutsche Staatsbürger sein. Das Flugzeug flog in der Region rund um Sossusvlei im Südwesten Namibias. Plötzlich brach der Kontakt ab. Das Gebiet ist berüchtigt für seine riesigen Dünen und seine Abgeschiedenheit.

Die Rettungskräfte suchten seit Sonntag nach dem Flugzeug. Doch am Montagmorgen wurde das Wrack gefunden. Dabei wurden keine Überlebenden gefunden. Alle vier Insassen sind ums Leben gekommen.

Ursache unklar

Desert-Air-Chef Willem de Wet sprach den Familien sein Beileid aus. Die Angehörigen seien über die Tragödie informiert worden.

Die Ursache des Absturzes ist aktuell noch unbekannt. Die Ermittlungen werden von der namibischen Behörde für Flugunfall-Untersuchungen (Directorate of Aircraft Accident Investigation, DAAI) durchgeführt.