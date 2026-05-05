Nach ORF-Abschied: Christa Kummer ist bis 2027 ausgebucht!

Von wegen Ruhestand: Nach ihrem Abschied vom ORF beweist Christa Kummer, dass sie beruflich gerade erst so richtig in Fahrt kommt.

Wer geglaubt hat, es würde nach ihrem Abschied vom Küniglberg Ende 2025 ruhig um das bekannteste Wettergesicht des Landes werden, hat sich gewaltig geirrt. Für Christa Kummer läuft es mit 61 Jahren beruflich offenbar besser denn je. Die ehemalige TV-Lady hat das Wetterpanorama hinter sich gelassen und tauscht die Studio-Scheinwerfer nun gegen die ganz große Event-Bühne ein.

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Heiß begehrt auf dem Parkett der Moderation

Statt Hoch- und Tiefdruckgebiete zu analysieren, steht die promovierte Geografin nun als Moderatorin bei exklusiven Veranstaltungen im Rampenlicht. Und der Erfolg gibt ihr recht: Wie nun bekannt wurde, ist Kummer in der Branche aktuell heiß begehrt. Von Job-Frust nach dem ORF-Aus kann also keine Rede sein – ganz im Gegenteil: Ihre Auftragsbücher sind dem Vernehmen nach bereits bis ins Jahr 2027 prall gefüllt.





Charme und Erfahrung als Erfolgsrezept

Christa Kummer hat sich in kürzester Zeit ein neues, stabiles Standbein aufgebaut und trifft damit punktgenau den Nerv ihres Publikums. Ob bei glanzvollen Galas, internationalen Messen oder hochkarätigen Fachveranstaltungen: Die 61-Jährige überzeugt die Veranstalter weiterhin mit ihrer unverwechselbaren Art und ihren High Heels. Es sind vor allem ihr Charme und ihre jahrzehntelange Kameraerfahrung, die sie zu einer der meistgefragten Event-Moderatorinnen des Landes machen. Dazu schrieb sie gerade ihr Buch "Niemals ohne High Heels, dass sie am 2. Juni bei Thalia in der Mariahilferstraße präsentieren wird.

Es scheint, als hätte Kummer den perfekten Übergang in einen neuen Lebensabschnitt gefunden – eine Karriere nach der Karriere, die beweist, dass wahre Professionalität niemals aus der Mode kommt. Während andere den Ruhestand planen, startet Christa Kummer erst so richtig durch.