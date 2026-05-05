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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026

Von
05.05.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Sie kommen bestimmt sehr gut an. Chancen aber taktisch clever nutzen!
  • Beruf: Neue Projekte, neue Initiativen? Gehen Sie lieber auf Nummer sicher!
  • Fitness: Sie sind sehr aufgekratzt. Wer sich sportlich auspowert, wird cooler. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Seien Sie ein wenig toleranter! Man braucht mehr Bewegungsfreiheit.
  • Beruf: Lassen Sie sich von der Begeisterung für neue Vorhaben anstecken!
  • Fitness: Bewegungsausgleich ist heute besonders wichtig. Hinaus an die Luft! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Lieber zurückhaltender! Impulsive Aktionen führen unnötig zu Streit.
  • Beruf: Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern!
  • Fitness: Augen auf und nicht hektisch reagieren! Erhöhte Vorsicht ist geboten. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Neugier und Spaß sind heute die Kriterien. Bringen Sie gute Laune mit!
  • Beruf: Halten Sie den Teamgeist hoch! Der kann auch große Ideen realisieren.
  • Fitness: Alles ein bisschen zu hektisch? Locker bleiben und flexibel reagieren! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Sie sind wohl für jedes Abenteuer zu haben. Gehen Sie nicht zu weit!
  • Beruf: Wenn Sie weniger Druck machen, kriegen Sie auch weniger Gegendruck.
  • Fitness: Energie mit Verstand dosieren! Also nicht zu stürmisch, konzentrieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!
  • Beruf: Gelassenheit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich dem Teamgeist!
  • Fitness: Bremsen Sie sich lieber etwas ein! Durchatmen und achtsam vorgehen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Sehr harmonisch wird es heute kaum, aber langweilig sicher auch nicht.
  • Beruf: Zeigen Sie sich kooperationsbereit, dann wird alles etwas einfacher!
  • Fitness: Mehr Bewegung tut Ihnen gut. Sie sollten ohnehin Kondition tanken. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an.
  • Beruf: Nicht drängen und nicht drängen lassen! Es geht nur mit Bedenkzeit.
  • Fitness: Alles wieder viel entspannter. Bleiben Sie trotzdem sehr aufmerksam! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Sie kommen viel besser an, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.
  • Beruf: Neue Vorhaben sorgfältig planen! Und jeden Schritt gut kontrollieren!
  • Fitness: Energieüberschüsse? Nutzen Sie Ihre Power für sportliche Betätigung! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Wer andere nicht an die Leine legt, sorgt für ein friedliches Klima.
  • Beruf: Strecken Sie mal vorsichtig die Fühler nach Auslandskontakten aus!
  • Fitness: Hinaus an die frische Luft! Bewegung bringt wieder klarere Gedanken. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Nicht schon wieder zu entschlossen! Man kommt ja ohnehin auf Sie zu.
  • Beruf: Mitanpacken, um mit vereinten Kräften neue Ideen in Angriff zu nehmen.
  • Fitness: Sehr viel Motivation und Zuversicht. Also möglichst zielstrebig voran! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Nimmt der Entscheidungsdruck zu? Zuhören, reden, länger nachdenken!
  • Beruf: Stress und Chaos? Cool bleiben, holen Sie sich Rat und Unterstützung!
  • Fitness: Ein sehr herausfordernder Tag. Reduzieren Sie heute lieber Ihr Pensum! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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