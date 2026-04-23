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180 Museen feiern NÖ-Museumsfrühling!
© NÖ Tourismus

Rekord

180 Museen feiern NÖ-Museumsfrühling!

23.04.26, 10:52
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Ab 1. Mai explodiert die Kulturszene! Der „Museumsfrühling" startet mit einer Rekordzahl von 180 Museen, Sammlungen und Ausstellungshäusern – mehr als jemals zuvor! Den ganzen Mai über warten über 500 Veranstaltungen auf Groß und Klein. 

Ausstellungseröffnungen, Kreativworkshops, Lesungen, Konzerte, Sonderführungen, Mitmach-Aktionen – das Programm ist gigantisch! Bis 31. Mai lädt ganz Niederösterreich dazu ein, die bunte Museumslandschaft des Bundeslandes neu zu entdecken. Langweilen? Unmöglich!

Motto des Jahres: "Museen verbinden Menschen"

Heuer steht alles unter einem besonderen Zeichen: Museen sollen nicht nur Orte des Sammelns sein – sie sollen Menschen zusammenbringen! Interaktive Angebote, neue Formate, direkter Dialog mit dem Publikum: Die Häuser öffnen sich wie nie zuvor.

Mikl-Leitner begeistert

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmt: „Der Museumsfrühling macht sichtbar, wie lebendig und vielfältig unsere Museumslandschaft ist. Museen verbinden Menschen, schaffen Identität und stärken den Zusammenhalt." Das detaillierte Programm inklusive Informationen zu den teilnehmenden Museen und einem begleitenden Gewinnspiel gibt es unter www.museumsfruehling.at.

Internationaler Museumstag als Highlight

Obendrauf gibt's am 18. Mai den Internationalen Museumstag – weltweit ausgerufen vom Museumsrat ICOM, ebenfalls unter dem Motto "Museen verbinden Menschen". Der perfekte Ausflugstipp für den Mai!

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