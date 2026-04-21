Fans der Eishockey-Serie „Heated Rivalry“ können aufatmen. Beim BookCon 2026 in New York gaben die Macher nun bekannt, wie es mit Shane und Ilya weitergeht – und der Ton wird deutlich rauer.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von " Heated Rivalry " sollen im Sommer 2026 beginnen, wie Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid am Wochenende bestätigten. Damit steht fest, dass die neuen Folgen voraussichtlich im Frühjahr 2027 ausgestrahlt werden. Die Hauptdarsteller Hudson Williams und Connor Storrie kehren als Shane Hollander und Ilya Rozanow zurück.

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Zehn Jahre später

Die Handlung macht einen gewaltigen Sprung nach vorne und setzt ein Jahrzehnt nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Als Vorlage dient Rachel Reids Roman „The Long Game“. Showrunner Tierney betont, dass die Leichtigkeit der Jugend vorbei ist: "Aus adaptionstechnischer Sicht bewegen wir uns auf deutlich ernsterem Terrain. Geflirtet wird weiter und Sex gibt es immer noch reichlich, aber eine gewisse Gefahr kommt hinzu. Dieses jugendliche 'Sex im Hotelzimmer'-Element fällt weitgehend weg."

Liebe im Geheimen

Das Paar führt seine Beziehung weiterhin im Geheimen. Um näher bei Shane zu sein, spielt Ilya mittlerweile für die Ottawa Centaurs. Doch der Wunsch, endlich öffentlich zu ihrer Liebe zu stehen, sorgt für massiven Druck.

Neue Gesichter im Cast

Neben der bekannten Besetzung dürfen sich Fans auf Zuwachs aus dem Buch-Universum freuen. Elemente aus dem Roman „Role Model“ werden in die neue Staffel integriert. Dabei werden zwei wichtige Figuren neu eingeführt:

Stürmer Troy Barrett (wechselt mit Ilya zu den Centaurs)

(wechselt mit Ilya zu den Centaurs) Harris Drover (Social-Media-Manager des Teams)

Emotionales Highlight geplant

Für Tierney war gerade dieser ernstere Stoff der Grund, die Reihe überhaupt zu verfilmen. Er bezeichnete die Vorlage als emotional anspruchsvoll. Besonders eine Weihnachtsszene zwischen den beiden Hauptfiguren gehöre zu seinen persönlichen Favoriten der kommenden Staffel. Autorin Rachel Reid zeigte sich am Wochenende ebenfalls begeistert und erklärte, sie könne es kaum erwarten, die Umsetzung zu sehen.