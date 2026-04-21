Peter Kraus über Abschieds-Tour mit Sohn & Schicksalsschläge

Der „deutsche Elvis“ Peter Kraus kehrt für ein besonderes Projekt zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn Mike plant der mittlerweile 86-jährige Musiker eine emotionale Abschiedstournee durch die Hallen.

Eigentlich wollte sich Peter Kraus schon mehrfach zur Ruhe setzen, doch nun folgt die achte Abschiedstour. Der Grund für die Rückkehr ist sein Sohn Mike Kraus, mit dem er im Mai 2027 eine gemeinsame Konzertreihe unter dem Titel „Live hoch 2“ geben wird. Die beiden präsentierten kürzlich in der TV-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ihren neuen Song „ Für immer vereint “.

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Ein Song über die Endlichkeit

In ihrem neuen Duett thematisieren die beiden Musiker den Abschied und die Endlichkeit des Lebens . Mike Kraus, der das Lied geschrieben hat, wollte damit ein Zeichen gegen Funkstille in Familien setzen. Das Thema sei sensibel, aber notwendig, da viele Menschen erst zu spät den ersten Schritt wagen würden. Peter Kraus zeigt sich von dem Tiefgang begeistert: „Ich bin stolz darauf, dass wir solch ein Thema angehen, denn fröhliche Lieder gibt es zur Genüge.“

Ingrid, Mike und Peter Kraus © Andreas Tischler

Tränen bei den Proben

Die Arbeit an dem Song war für beide hochemotional. Peter Kraus gestand, dass er bei der ersten TV-Präsentation bewusst um Playback gebeten habe, da er Angst hatte, vor Rührung keinen Ton herauszubringen. Er erinnerte sich dabei an schmerzhafte Momente in seinem Leben, wie die Beerdigung seiner an Krebs verstorbenen Tochter, bei der ihm ebenfalls die Stimme versagte.

Unterschiedliche Ansichten zum Jenseits

Trotz der engen Bindung haben Vater und Sohn verschiedene Vorstellungen davon, was nach dem Leben kommt. Während Mike Kraus fest an ein Leben nach dem Tod glaubt und einen starken Bezug zur Spiritualität pflegt, sieht Peter Kraus die Sache pragmatisch:

Mike glaubt an das Überirdische im Universum.

Peter vertritt die Meinung: „Tot ist tot“.

Peter möchte nur noch das genießen, was er aktuell hat.

Der Musiker betont, dass er sich nie verbogen habe und stets das machte, was ihm Freude bereitet. Die kommende Tournee im Mai 2027 soll nun der krönende Abschluss einer jahrzehntelangen Karriere werden, wobei Mike das dazugehörige Album selbst produziert hat.