Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)

Die Met Gala 2026 steht vor der Tür und erste Namen sind bereits bekannt. Welche Stars fix kommen, wer überraschend fehlt und auf wen wir noch hoffen dürfen.

Am ersten Montag im Mai, also am 04.05.2026, ist es wieder so weit, die Met Gala steht an. Und wie jedes Jahr stellt sich die alles entscheidende Frage: Wer läuft über den roten Teppich, also wer lässt sich blicken oder eben nicht?

Met Gala 2026: Diese Stars sind fix dabei

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Ein paar Namen können Sie sich schon jetzt merken, denn die stehen schon seit Monaten fest. Als Co-Hosts der Veranstaltung werden sie natürlich nicht fehlen.

Beyoncé

Nicole Kidman

Venus Williams

Anna Wintour

Gerade Anna Wintour ist natürlich Pflicht, schließlich ist sie die Veranstalterin hinter dem Event.

Das Host-Komitee: Star-Power deluxe

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Auch das gastgebende Komitee kann sich sehen lassen und ist fix am Start. Unter der Leitung von Anthony Vaccarello und Zoë Kravitz wird es ziemlich glamourös.

Mit dabei sind unter anderem:

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Gwendoline Christie

Elizabeth Debicki

Lena Dunham

Sam Smith

Teyana Taylor

LISA

Neu dabei:

Angela Bassett

Rebecca Hall

Adut Akech

Chase Sui Wonders

Diese Stars werden ebenfalls erwartet

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Laut Berichten (u. a. von Page Six) werden auch diese bekannten Gesichter über den Teppich laufen:

Kim Kardashian

Hailey Bieber

Julia Garner

Gabrielle Union

Alexa Chung

Jimmy Butler

Offen bleibt aktuell noch: Ob Justin Bieber seine Frau begleiten wird.

Diese Stars fehlen (vermutlich)

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So viele Zusagen es gibt, ein paar bekannte Namen werden (wahrscheinlich) fehlen:

Sarah Jessica Parker soll 2026 nicht dabei sein

Blake Lively & Ryan Reynolds könnten ebenfalls aussetzen

Und dann gibt es noch die „Dauer-Absager“:

Dolly Parton

Ryan Gosling

Auch Taylor Swift und Travis Kelce haben in den letzten Jahren gefehlt und könnten auch diesmal wieder passen.

Die Met Gala 2026 verspricht jetzt schon ein absolutes Fashion-Highlight zu werden. Mit großen Namen, neuen Gesichtern und den ein oder anderen überraschenden Absagen bleibt es spannend, wie jedes Jahr.