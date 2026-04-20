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Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)
© Getty Images

Star-Auflauf

Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)

20.04.26, 14:55
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Die Met Gala 2026 steht vor der Tür und erste Namen sind bereits bekannt. Welche Stars fix kommen, wer überraschend fehlt und auf wen wir noch hoffen dürfen. 

Am ersten Montag im Mai, also am 04.05.2026, ist es wieder so weit, die Met Gala steht an. Und wie jedes Jahr stellt sich die alles entscheidende Frage: Wer läuft über den roten Teppich, also wer lässt sich blicken oder eben nicht? 

Met Gala 2026: Diese Stars sind fix dabei

Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)
© Getty Images

Ein paar Namen können Sie sich schon jetzt merken, denn die stehen schon seit Monaten fest. Als Co-Hosts der Veranstaltung werden sie natürlich nicht fehlen.

  • Beyoncé
  • Nicole Kidman
  • Venus Williams
  • Anna Wintour

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Gerade Anna Wintour ist natürlich Pflicht, schließlich ist sie die Veranstalterin hinter dem Event. 

Das Host-Komitee: Star-Power deluxe

Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)
© Getty Images

Auch das gastgebende Komitee kann sich sehen lassen und ist fix am Start. Unter der Leitung von Anthony Vaccarello und Zoë Kravitz wird es ziemlich glamourös.

Mit dabei sind unter anderem: 

  • Sabrina Carpenter
  • Doja Cat
  • Gwendoline Christie
  • Elizabeth Debicki
  • Lena Dunham
  • Sam Smith
  • Teyana Taylor
  • LISA

Neu dabei:

  • Angela Bassett
  • Rebecca Hall
  • Adut Akech
  • Chase Sui Wonders 

Diese Stars werden ebenfalls erwartet 

Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)
© Getty Images

Laut Berichten (u. a. von Page Six) werden auch diese bekannten Gesichter über den Teppich laufen: 

  • Kim Kardashian
  • Hailey Bieber
  • Julia Garner
  • Gabrielle Union
  • Alexa Chung
  • Jimmy Butler

Offen bleibt aktuell noch: Ob Justin Bieber seine Frau begleiten wird. 

Diese Stars fehlen (vermutlich)

Met Gala 2026: Diese Stars kommen fix und diese fehlen (wieder)
© Getty Images

So viele Zusagen es gibt, ein paar bekannte Namen werden (wahrscheinlich) fehlen:

  • Sarah Jessica Parker soll 2026 nicht dabei sein
  • Blake Lively & Ryan Reynolds könnten ebenfalls aussetzen

Und dann gibt es noch die „Dauer-Absager“:

  • Dolly Parton
  • Ryan Gosling

Auch Taylor Swift und Travis Kelce haben in den letzten Jahren gefehlt und könnten auch diesmal wieder passen. 

Die Met Gala 2026 verspricht jetzt schon ein absolutes Fashion-Highlight zu werden. Mit großen Namen, neuen Gesichtern und den ein oder anderen überraschenden Absagen bleibt es spannend, wie jedes Jahr.

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