Paris, Billie & Co.: Die größten Outfit-Desaster vom Coachella-Festival

Der Wüstenstaub legt sich, das Riesenrad steht still: Das zweite und finale Wochenende des legendären Coachella-Festivals ist vorbei. Wie jedes Jahr nutzten die Promis die Wüste als Catwalk für modische Experimente, doch nicht jeder gewagte Look war ein Volltreffer.

Während mehr als 100.000 Musikfans zu den Mega-Auftritten von Headlinern wie Justin Bieber, Karol G und Sabrina Carpenter feierten, fand das eigentliche Spektakel abseits der Bühne statt. Denn wir wissen alle: Beim Coachella geht es genauso sehr um den Laufsteg wie um die Live-Musik. Doch während einige Stars mit echtem Wüsten-Glamour glänzten, griffen andere styling-technisch so richtig daneben.

Paris Hilton als gruselige „Raver Kitty“

Sie ist eine absolute Festival-Ikone, doch dieses Jahr war bei der Hotelerbin offenbar der modische Wurm drin. Nachdem Paris Hilton bereits am ersten Wochenende für hochgezogene Augenbrauen sorgte, legte sie am zweiten Wochenende als Stil-Sünderin nach. Ihr Look? Ein exzentrisches „Raver-Kitty“-Kostüm. Man stelle sich vor: Knallpinke Strumpfhosen, kombiniert mit einem langärmeligen Body und – in der heißen Wüste Kaliforniens – einem gestreiften Pelzminirock. Gekrönt wurde das Fashion-Chaos von kniehohen Stiefeln, einer quietschbunten Regenbogen-Handtasche und (natürlich) Katzenohren. That's not hot, Paris.

James Charles: Nackter Regenbogen-Schock

Wenn jemand das Wort „Wiederholungstäter“ in Sachen Mode-Fauxpas verdient hat, dann der amerikanische YouTuber und Visagist James Charles. Schon am ersten Wochenende stand sein Name ganz oben auf der Liste der am schlechtesten gekleideten Promis. Wer dachte, er würde daraus lernen, wurde enttäuscht: James tauchte in einem extrem grellen, regenbogenfarbenen Body auf. Das eigentliche (und fragwürdige) Highlight seiner Showeinlage? Er zog kurzerhand spielerisch seine neonblaue Hose herunter, um den Fotografen seinen Hintern zu präsentieren. Zu viel Information und definitiv zu wenig Stil!

Billie Eilish: Bereit für die Ersatzbank?

Eigentlich stand Billie Eilish cool im Publikum und genoss die Vibes, bevor Justin Bieber sie für eine Überraschungs-Performance zu sich auf die Bühne holte. Doch ihr Outfit wirkte, als hätte sie sich in der Location geirrt. In ihrer übergroßen, lila Trainingsjacke aus der Supreme x Nike-Kollektion sah die Sängerin weniger nach Coachella-Glamour aus, sondern vielmehr so, als würde sie am Spielfeldrand auf ihre Einwechslung beim örtlichen Sportturnier warten. Lässig? Ja. Festival-tauglich? Eher nicht.

Ava Max: Düstere Gothic-Vibes

Das Coachella strahlt normalerweise in knalligen Farben, Neon-Tönen und Glitzer. Doch Singer-Songwriterin Ava Max hatte wohl eher Lust auf eine Beerdigung. Inmitten des bunten Festivaltrubels wirkte sie fast schon ein wenig deplatziert. Sie entschied sich für einen komplett schwarzen Look: Ein Maxirock aus Seide, ein transparentes, langärmeliges Crop-Top und schwere Stiefel mit klobigen Absätzen. Eine dunkle Sonnenbrille und eine einfache Umhängetasche machten den düsteren Vibe komplett. Ein cooler Look für einen Club in Berlin, aber für das sonnige Kalifornien schlichtweg am Thema vorbei.