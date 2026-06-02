Hailey Bieber lässt im XXS-Bikini fast alle Hüllen fallen

Hailey Bieber sorgt für den heißesten Sommerstart. Im ultraknappen Bikini posiert die 29-Jährige für ihre Fans und bringt das Netz mit sexy Schnappschüssen zum Schmelzen.

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Heiß, heißer, Hailey Bieber! Die 29-Jährige läutet den Sommer mit freizügigen Strand-Pics ein und sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung. Am Montag teilte die Beauty eine Reihe an verführerischen Schnappschüssen und bewies: Niemand rockt den Beach-Look so mühelos sexy wie sie.

Hailey Bieber verdreht uns im XXS-Bikini den Kopf

In einem Post teilte die Rhode-Gründerin eine sinnliche Schwarz-Weiß-Collage. Darauf räkelt sich Hailey bäuchlings im warmen Sand und setzt ihren Po im knappen Bikinihöschen gekonnt in Szene. Hinzu kamen lässige Selfies vom Sonnenbaden, die sofort Lust auf den nächsten Sommerurlaub machen.

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Auf weiteren Schnappschüssen posiert sie in einem nassen, durchsichtigen Tanktop. Statt ihrer legendären ovalen Sonnenbrille trägt das Model lässig eine Schwimmbrille auf dem Kopf, verspielt, cool und unglaublich heiß!

Fans sind aus dem Häuschen

Bei dem nächtlichen Foto-Shooting ließ die 29-Jährige fast alle Hüllen fallen. Das Oberteil schien absichtlich eine Nummer zu klein gewählt zu sein und sorgte für einen extrem heißen Underboob-Moment, der zusammen mit dem winzigen String-Höschen wirklich wenig der Fantasie überließ.

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Die Fans flippen bei diesem Anblick völlig aus und überhäufen die Beauty mit Komplimenten. "Du bist wie immer wunderschön", schwärmt ein Follower. Ein anderer meint begeistert: "Sie wird wirklich jeden Tag ikonischer, schöner und strahlender." Das klare Fazit der Community: Absoluter „Hot Girl Summer“!

Das steckt dahinter

Natürlich postet eine smarte Geschäftsfrau wie Hailey Bieber diese atemberaubenden Bilder nicht nur zum Spaß. Die heiße Foto-Serie ist gleichzeitig der offizielle Startschuss für die neue Sommerkampagne ihrer gehypten Beauty-Brand Rhode.

Neben den verführerischen Schnappschüssen kündigte Hailey eine neue Sommerkollektion an. Fans dürfen sich also auf neue Must-have-Schönheitsprodukte freuen, die das bestehende Rhode-Sortiment pünktlich zur warmen Jahreszeit perfekt ergänzen werden.