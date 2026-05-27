Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia
© Calzedonia/PR

Strand-Glamour

Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia

27.05.26, 09:55
Teilen

Goldenes Licht, endlose Strände und jede Menge Hollywood-Glamour: Heidi Klum meldet sich mit dem zweiten Kapitel der diesjährigen Beachwear-Kampagne von Calzedonia zurück und zeigt dabei einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Supermodels der Welt gehört.  

Vor einer traumhaften Naturkulisse aus Sand, Meer und kalifornischer Sunset-Atmosphäre präsentiert Heidi Klum die neuen Key-Pieces der Sommerkollektion 2026. Die Stimmung? Irgendwo zwischen Luxusurlaub in Malibu, „Baywatch“-Nostalgie und modernem Quiet-Luxury-Sommer. 

Animal Print bleibt auch 2026 ein großes Thema

Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia
© Calzedonia/PR

Besonders im Fokus steht der „Savannah Zebra“-Triangel-Bikini, der mit seinem auffälligen Animal-Print sofort ins Auge fällt. Der Look wirkt selbstbewusst, modern und genau nach jener Art von Statement-Piece, die aktuell wieder überall auf Instagram und TikTok auftaucht. Animal Prints feiern schließlich gerade ein riesiges Comeback und Heidi Klum liefert direkt die passende Beach-Version dazu. 

Lesen Sie auch

Satin, Glitzer und luxuriöse Sommer-Vibes

Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia
© Calzedonia/PR

Auch die Linie „Shiny Satin“ spielt in der neuen Kampagne eine große Rolle. Besonders elegant wirkt ein schimmerndes grünes Bustier-Top mit goldenem Schmuckdetail an der Vorderseite. Der Look erinnert fast ein bisschen an Old-Hollywood-Glamour, nur eben als moderne Beachwear-Version. Wer es etwas klassischer mag, findet in der karamellbraunen Triangel-Variante mit herausnehmbaren Polstern den perfekten Sommerlook zwischen minimalistisch und glamourös.

Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia
© Calzedonia/PR

Für extra Glow sorgt außerdem der „Brown Glitter“-Bikini, dessen feiner Schimmer das Sonnenlicht reflektiert und dem gesamten Look eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Quasi genau die Art von Bikini, die aussieht, als würde man damit direkt aus einer Netflix-Sommerromanze spazieren. 

Heidi Klum bleibt die Königin der Beachwear-Kampagnen

Mit der neuen Kampagne setzt Calzedonia weiterhin auf eine Mischung aus natürlicher Eleganz, trendbewusstem Styling und einer Portion Hollywood-Ästhetik. Und ehrlich gesagt passt kaum jemand besser zu diesem Konzept als Heidi Klum. Denn während viele Trends kommen und gehen, schafft sie es seit Jahren, diese Mischung aus Glamour, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit zu transportieren, die gerade bei Sommermode perfekt funktioniert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen