Heidi Klum zeigt ihre heißen Kurven für Calzedonia

Goldenes Licht, endlose Strände und jede Menge Hollywood-Glamour: Heidi Klum meldet sich mit dem zweiten Kapitel der diesjährigen Beachwear-Kampagne von Calzedonia zurück und zeigt dabei einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Supermodels der Welt gehört.

Vor einer traumhaften Naturkulisse aus Sand, Meer und kalifornischer Sunset-Atmosphäre präsentiert Heidi Klum die neuen Key-Pieces der Sommerkollektion 2026. Die Stimmung? Irgendwo zwischen Luxusurlaub in Malibu, „Baywatch“-Nostalgie und modernem Quiet-Luxury-Sommer.

Animal Print bleibt auch 2026 ein großes Thema

© Calzedonia/PR

Besonders im Fokus steht der „Savannah Zebra“-Triangel-Bikini, der mit seinem auffälligen Animal-Print sofort ins Auge fällt. Der Look wirkt selbstbewusst, modern und genau nach jener Art von Statement-Piece, die aktuell wieder überall auf Instagram und TikTok auftaucht. Animal Prints feiern schließlich gerade ein riesiges Comeback und Heidi Klum liefert direkt die passende Beach-Version dazu.

Satin, Glitzer und luxuriöse Sommer-Vibes

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Auch die Linie „Shiny Satin“ spielt in der neuen Kampagne eine große Rolle. Besonders elegant wirkt ein schimmerndes grünes Bustier-Top mit goldenem Schmuckdetail an der Vorderseite. Der Look erinnert fast ein bisschen an Old-Hollywood-Glamour, nur eben als moderne Beachwear-Version. Wer es etwas klassischer mag, findet in der karamellbraunen Triangel-Variante mit herausnehmbaren Polstern den perfekten Sommerlook zwischen minimalistisch und glamourös.

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Für extra Glow sorgt außerdem der „Brown Glitter“-Bikini, dessen feiner Schimmer das Sonnenlicht reflektiert und dem gesamten Look eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Quasi genau die Art von Bikini, die aussieht, als würde man damit direkt aus einer Netflix-Sommerromanze spazieren.

Heidi Klum bleibt die Königin der Beachwear-Kampagnen

Mit der neuen Kampagne setzt Calzedonia weiterhin auf eine Mischung aus natürlicher Eleganz, trendbewusstem Styling und einer Portion Hollywood-Ästhetik. Und ehrlich gesagt passt kaum jemand besser zu diesem Konzept als Heidi Klum. Denn während viele Trends kommen und gehen, schafft sie es seit Jahren, diese Mischung aus Glamour, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit zu transportieren, die gerade bei Sommermode perfekt funktioniert.