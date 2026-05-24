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Suchaktion in Oberösterreich: Wanderer tot geborgen
© Apa/Gindl

Am Arikogel

Suchaktion in Oberösterreich: Wanderer tot geborgen

24.05.26, 22:15
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Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich ist am Samstag bei einer Wanderung auf den Arikogel im Gemeindegebiet von Ebensee (Bezirk Gmunden) ums Leben gekommen. 

Das teilte die OÖ-Landespolizeidirektion am Sonntagabend mit. Da der Mann am Samstagabend nicht nach Hause zurückkehrte, wurde die Bergrettung alarmiert. Gegen 22.00 Uhr wurde er im unwegsamen Gelände in 1.140 Metern Höhe tot aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine.

Zuvor hatte der Wanderer nach dem Erreichen des Gipfels noch mit der Familie telefoniert und mitgeteilt, nun den Abstieg anzutreten. Später konnte kein Kontakt mehr hergestellt werden, hieß es. An der Suchaktion waren laut Exekutive neben Bergrettung, Suchhundestaffel und Feuerwehr auch die Alpinpolizei und zwei Hubschrauber der Flugpolizei beteiligt waren.

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