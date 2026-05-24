Flammen-Inferno in Wien: Frau und Hund gerettet

Dramatische Szenen in Wien-Landstraße: Bei einem Wohnungsbrand mussten Feuerwehrleute eine Frau und ihren Hund retten. 75 Einsatzkräfte standen stundenlang im Großeinsatz. Zwei Personen kamen mit Rauchgasvergiftung ins Spital.

In einer Wohnhausanlage in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße brach in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock aus. Während der 61-jährige Mieter flüchten konnte, blieben seine 60-jährige Frau und ihr Hund in der brennenden Wohnung eingeschlossen.

75 Feuerwehrleute im Einsatz

Mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften rückte die Wiener Berufsfeuerwehr aus. Als die Einsatzkräfte gegen 1.00 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung und dem vorgelagerten Gang. Das verrauchte Stiegenhaus schnitt Bewohnern in oberen Stockwerken den Fluchtweg ab.

Brand breitete sich aus

Durch herabfallende Teile griff das Feuer zudem auf eine Terrasse im Erdgeschoß über. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in die Brandwohnung vor, bekämpften den Brand und retteten die Frau und den Hund. Zeitgleich wurde über eine Drehleiter eine weitere Schlauchleitung zur Brandbekämpfung eingesetzt, während Atemschutztrupps die an das Stiegenhaus angrenzenden Wohnungen kontrollierten. Die dort befindlichen Mieter wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. "Zur Belüftung bzw. Entrauchung wurden mehrere Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt", teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA mit.

Die 60-jährige Frau und ihr Mann wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Anschließend wurden sie mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, teilte ein Rettungssprecher auf APA-Anfrage mit. Drei weitere Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden vor Ort betreut. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Dazu waren am Sonntagmittag Zeugenbefragungen im Gange, während sachverständige Ermittler mit der Sicherung von Spuren befasst waren.