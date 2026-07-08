Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Obduktion angeordnet

Tragödie am Badesee: Tote (83) aus Wasser gezogen

Rettungskräfte und Personen stehen am Ufer eines Teichs vor einem Gebäude mit der Aufschrift SV Breitenbach.
© ZOOM. TIROL
Eine Passantin hatte die Pensionistin im Wasser entdeckt.
OE24 auf Google bevorzugen

Trauriges Ende eines Badeausflugs in Tirol: Eine 83-jährige Frau ist am Dienstagabend tot aus einem Badesee in Breitenbach am Inn im Bezirk Kufstein geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall zu dem tragischen Vorfall geführt haben.

Auch interessant

Rihanna, Ed Sheeran & Fendrich: Die Wochen-Highlights am Film Festival

Radikaler Islam in NÖ: Kritik an Beobachtungsstelle

Hammer-Urteil nach Burkiniverbot im Hotelpool

Passantin entdeckte leblose Frau

Die Seniorin wurde am frühen Abend von einer Passantin im Wasser entdeckt und aus dem See geborgen. Für die 83-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Zeuge hatte die Frau etwa 15 Minuten zuvor noch beim Schwimmen beobachtet.

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem medizinischen Notfall aus. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zu den Umständen des tragischen Vorfalls dauern an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vermisstes Mädchen (9) in Wien wieder aufgetaucht

Kopenhagen bleibt lebenswerteste Stadt der Welt

Brutale Home-Invasion geklärt: 2 Serben gefasst

Rihanna, Ed Sheeran & Fendrich: Die Wochen-Highlights am Film Festival

Radikaler Islam in NÖ: Kritik an Beobachtungsstelle

Dramatischer Quad-Unfall: Zwei Jäger schwer verletzt

Bestimmt DIESER Tag wirklich den restlichen Sommer?

Tragödie am Badesee: Tote (83) aus Wasser gezogen

Perseiden: So sehen Sie die meisten Sternschnuppen

Gerichts-Hammer: Burkiniverbot im Hotelpool diskriminierend