Tragödie am Badesee: Tote (83) aus Wasser gezogen

Eine Passantin hatte die Pensionistin im Wasser entdeckt.

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Trauriges Ende eines Badeausflugs in Tirol: Eine 83-jährige Frau ist am Dienstagabend tot aus einem Badesee in Breitenbach am Inn im Bezirk Kufstein geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall zu dem tragischen Vorfall geführt haben.

Passantin entdeckte leblose Frau

Die Seniorin wurde am frühen Abend von einer Passantin im Wasser entdeckt und aus dem See geborgen. Für die 83-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Zeuge hatte die Frau etwa 15 Minuten zuvor noch beim Schwimmen beobachtet.

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem medizinischen Notfall aus. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zu den Umständen des tragischen Vorfalls dauern an.