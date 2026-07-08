Brutale Home-Invasion geklärt: 2 Serben gefasst

Bei dem Überfall misshandelten die beiden Tatverdächtigen das betagte Opfer schwer. Die 88-Jährige musste 16 Tage ins Spital und ist auch heute noch auf Pflege angewiesen.

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NÖ. Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einen brutalen Raubüberfall auf eine 88-Jährgie in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) aufgeklärt. Zwei Serben stehen im Verdacht, die Pensionistin im Dezember 2025 in ihrem eigenen Haus überfallen und schwer verletzt zu haben.

Täter gingen äußerst brutal vor

Die Männer verschafften sich am 18. Dezember gegen 9 Uhr unter dem Vorwand angeblicher Installateurarbeiten Zutritt zum Wohnhaus der Pensionistin. Kaum im Gebäude, attackierten sie die betagte Frau, warfen sie zu Boden, fesselten sie mit Bettwäsche und Kleidung und misshandelten sie mit Schlägen und Tritten. Während einer der Täter das Opfer festhielt, durchsuchte der Komplize das Haus nach Wertgegenständen.

Die Beute beschränkte sich auf einen geringen Bargeldbetrag. Um Hilfe zu verhindern, nahmen die Täter das Handy der Frau mit und machten auch das Festnetztelefon unbrauchbar, bevor sie flüchteten.

Ermittlungen führten nun zu Festnahmen

Die Pensionistin konnte sich schließlich selbst befreien und über einen Nachbarn die Polizei alarmieren. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Erst umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich brachten den Durchbruch: Ein zur Tatzeit 18-jähriger Verdächtiger wurde am 8. April in Wien bei einer versuchten Home-Invasion festgenommen. Ein DNA-Treffer brachte ihn mit der Tat in Verbindung. Er gestand den Überfall.

Sein mutmaßlicher Komplize, ein zur Tatzeit 51-jähriger Serbe, wurde am 3. Juli in Bosnien aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen und befindet sich in Auslieferungshaft. Die 88-Jährige musste insgesamt 16 Tage im Krankenhaus behandelt werden und ist bis heute auf regelmäßige Betreuung angewiesen.