Haus explodiert: 93-Jähriger hätte raus sollen

Immer mehr Informationen zu der Explosion eines Hauses in Floridsdorf kommen derzeit ans Licht. Laut Nachbarn wollte der Stiefsohn den Pensionisten aus dem Haus haben.

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Die ganze Nachbarschaft wurde durch die heftige Detonation in der Nacht auf Sonntag aus dem Schlaf gerissen. Das Haus, in dem der 93-jährige Walter S., der in der Nachbarschaft als "sehr rüstig" gilt, gewohnt hatte, war gegen 0.30 Uhr in die Luft gegangen. Das Einfamilienhaus wurde dem Erdboden gleich gemacht. Der Pensionist war schwer verletzt unter den Trümmern gefunden worden.

Schnell stand fest: Der 93-jährige Bewohner, der seit rund sechs Jahren alleine leben soll soll die Gasleitungen manipuliert haben. Bei der Explosion, die auch andere Gebäude beschädigt hatte, wurden neun Personen verletzt, drei davon wurden ins Spital gebracht.

Hochschwangere wieder wohlauf

Darunter eine hochschwangere 25-Jährige, die gleich nebenan wohnt. oe24 konnte kurz mit der Betroffenen sprechen. Ihr Baby und sie selbst seien wieder wohlauf. Sie sei allerdings noch unter Schock und aufgrund von leichten Verletzungen würde sie noch einen Verband tragen.

Als Motiv der Tat dürfte laut einem Nachbarn ein Familienstreit um das Haus vorausgegangen sein. Ein Wohnrechtsstreit zwischen dem Pensionisten und seinem Stiefsohn sei ausgeartet. Dieser gerichtsanhängige Streit werde laut Polizei in die Ermittlungen miteinbezogen und entsprechend auch das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen befragt.

Laut Nachbarn hätte der ältere Herr ausziehen müssen. Das wäre Walter S. gegen den Strich gegangen. Der Tatverdächtige liegt noch im Spital, es gilt die Unschuldsvermutung.