"Komm mit": Fremder bedrohte Frau (35) mit Messer

Der Mann soll die Frau genötigt haben mit ihm nach Hause zu gehen. Als sie das nicht wollte, soll er ein Messer gezückt haben.

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Schock am Columbusplatz: Eine 35-Jährige war am Montagabend kurz vor Mitternacht mit einer Freundin und ihrer Mutter unterwegs, als die Frau von einem ihr Unbekannten angesprochen und aufgefordert worden, ihn zu sich nach Hause zu begleiten.

Als sie verneinte, soll der, wie sich später herausstellte 29-jährige Slowake, plötzlich ein Messer gezogen, sie bedroht und sogar am Unterarm leicht verletzt haben. Dem Opfer gelang die Flucht, während ihre Freundin sofort die Polizei alarmierte.

Schnelle Fahndung führt zum Erfolg

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den 29-Jährigen als mutmaßlichen Täter anhalten. Die Tatwaffe wurde trotz intensiver Suche nicht gefunden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ermittlungen laufen weiter

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der mutmaßlichen Messerattacke sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei klärt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob weitere Erkenntnisse zum Tatablauf vorliegen.