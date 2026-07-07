Knallhart-Regel: Tempo 30 fast überall in Tulln

In Tulln heißt es seit dieser Woche auf fast allen Gemeindestraßen: Runter vom Gas. Doch die neue Tempo-30-Regel sorgt nicht bei allen für Begeisterung.

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Seit Montag gilt in Tulln und den Katastralgemeinden auf fast allen Gemeindestraßen Tempo 30 - eine Regelung, welche die Stadtgemeinde nicht leichtfertig beschlossen hat. Mehr als vier Jahre wurde über die flächendeckende Geschwindigkeitsreduktion diskutiert, begleitet von zahlreichen Bürgerabenden und Testläufen in einzelnen Wohnvierteln. Nach Pilotprojekten im Komponistenviertel und im Langenlebarner Viertel fasste der Gemeinderat schließlich den Beschluss. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS stimmten dafür, die FPÖ dagegen.

Mit der neuen Regelung will die Stadt vor allem Lärm reduzieren und die Lebensqualität erhöhen. Gleichzeitig soll die niedrigere Geschwindigkeit für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Ausgenommen von Tempo 30 bleiben Bundes- und Landesstraßen sowie einige Nebenstraßen. Laut Stadtführung hätten die Erfahrungen aus den Testgebieten und die Rückmeldungen der Bevölkerung den Ausschlag für die großflächige Entschleunigung gegeben.

FPÖ kritisiert Entscheidung

Die FPÖ hält dagegen und bezweifelt den Nutzen der Maßnahme. Sie verweist auf Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, wonach zwischen 2020 und Ende 2024 insgesamt 96 Unfälle in Tulln gemeldet wurden. Nur neun davon sollen mit überhöhter Geschwindigkeit in Zusammenhang gestanden sein. Darüber hinaus kritisieren die Blauen die Vielzahl neuer Verkehrsschilder für die Region und befürchten einen regelrechten Wald aus Schildern.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Frage der Kontrollen. Die Stadt möchte Tempo 30 künftig selbst stichprobenartig mittels mobiler Radarstationen überwachen. Dafür fehlt bisher jedoch die notwendige Genehmigung des Landes. Bis auf Weiteres bleibt die Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkungen daher ausschließlich Aufgabe der Polizei.