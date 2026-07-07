Rekord-Plus
Wien ist jetzt Nummer 1 beim Mülltrennen
Beim Mülltrennen liegt Wien im bundesweiten Vergleich heuer klar an der Spitze. Gegenüber dem Vorjahr wurden um 14 Prozent mehr Kunststoff- und Metallverpackungen über die Gelbe Tonne und den Gelben Sack gesammelt – so viel wie in keinem anderen Bundesland. Insgesamt wurden in der Bundeshauptstadt 15.000 Tonnen der genannten Verpackungen gesammelt. Dafür stehen mittlerweile mehr als 20.000 gelbe Container bereit. Zusätzlich entsorgen rund 46.000 Haushalte in Einfamilienhäusern ihre Verpackungen über den Gelben Sack.
Hauptgrund für den Anstieg ist vor allem die vereinheitlichte Verpackungssammlung. Seit 2023 werden in Wien Leicht- und Metallverpackungen gemeinsam über die Gelbe Tonne beziehungsweise den Gelben Sack entsorgt. Klare Sammelregeln und eine breit angelegte Informationskampagne haben das Trennen im Alltag deutlich erleichtert.
Auch in den übrigen Bundesländern legten die Sammelmengen zu. Tirol verzeichnete ein Plus von zehn Prozent, Vorarlberg acht Prozent. Niederösterreich und Oberösterreich kamen auf jeweils sieben Prozent. Papier-, Karton- und Glasverpackungen bleiben weiterhin auf einem konstant hohen Sammelniveau. Damit zeigt sich: Einfachere Regeln führen zu mehr richtig getrenntem Müll.
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