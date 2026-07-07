Musik
TV
E-Paper
Kultur

Hit-Comeback

Neuer Hit: U2 starten jetzt wieder voll durch

Vier Männer gehen auf einer Landstraße, sonniges Wetter, umgeben von Bäumen und Wiesen.
© YouTube
Nach zwei Überraschungs-EPs starten U2 mit dem neuen Hit "Street of Dreams" den Countdown zur neuen CD und lassen damit auch auf eine Tournee hoffen.
OE24 auf Google bevorzugen

2017 gab’s das letzte Album "Songs of Experience". 2023 die Neuaufnahmen "Songs of Surrender“. 2024 das letzte Konzert und heuer schon zwei Überraschungs-EPs. Jetzt legen U2 mit einen neuen Hit nach. Am Dienstag (7. Juli) um 18 Uhr will man die Single „Street of Dreams" ins Netz stellen! Der ersten Vorboten der neuen CD!

"Größte Rockband aller Zeiten ist zurück!"

Anders als bei den Überraschungs-EPs "Days of Ash" und "Easter Lily", die man Aschermittwoch bzw. am Karfreitag ganz ohne Vorwarnung ins Netz stellte, gab es jetzt immerhin eine 24-stündige Vorlaufzeit: "Street of Dreams. Neuer Song und Video. Morgen." ließen Bono und Co. schon am Dienstag ihre 20 Millionen Facebook- und Insta-Follower wissen und heizten damit den Hype an. "Die größte Rockband aller Zeiten ist zurück!" Jubeln die Fans

Auch interessant

Neustart für Bon Jovi – nach Stimmproblemen!

Rainhard Fendrich: Film-Premiere am Rathausplatz

ZZ Top lassen St. Pölten beben

Bombast-Refrain & treibende Gitarren-Sounds.

Vier Männer in Anzügen gehen am Strand durchs flache Wasser, blauer Himmel im Hintergrund.
Der neue Hit von U2: "Street of Dreams". © Spotify
Ein Mann mit Sonnenbrille spielt Schlagzeug bei einer Outdoor-Performance.
Nach Rücken-OP wieder fit für U2: Drummer Larry Mullen Jr. © Instagram

Der Hit, der auf den typisch-treibenden Gitarren-Sound und einen ohrwurmtauglichen Bombast-Refrain setzt, sorgte schon im Mai für Aufsehen. Da legten U2 für den Videodreh, wo sie auch auf dem Dach eines Graffit- verzierten Schulbusess abrockten, halb Mexiko City lahm. Das Internet ja sowieso! Auch wegen dem Comeback von Drummer Larry Mullen Jr., der ja bei der letzten Konzertserie im Sphere in Las Vegas (2023/24) wegen einer Rücken-OP aussetzen musste.

Sänger steht am Mikrofon auf einer Konzertbühne mit Schlagzeug im Hintergrund.
U2 denken für 2027 wieder eine Welttournee an. Die Fans hoffen auf das erste Wien-Konzert seit 2010. © Zeidler

Im Herbst wollen Bono,, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. mit der ersten neuen U2-CD seit "Songs of Experience" (2017), nachlegen:. "Wir arbeiten an einem lauten, chaotischen, unglaublich farbenfrohen Album", so Bono. Dazu hoffen die Fans auch auf eine Tournee. Europa stand ja zuletzt 2019 zum 30-jährigen Jubiläum von "The Joshua Tree" am Tourplan. Das letzte Österreich-Konzert liegt gar schon 16 Jahre zurück.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Helene Fischer: Wien-Konzert wird zur Zitterpartie

Neustart für Bon Jovi – nach Stimmproblemen!

Beyoncé überrascht mit neuem Song

Neuer Hit: U2 starten jetzt wieder voll durch

ZZ Top lassen St. Pölten beben

Madonna mischt wieder die Charts auf – in 36 Ländern auf Platz 1

Hits & Horror-Show am "Lovely Days Festival"

Rainhard Fendrich: Film-Premiere am Rathausplatz

Gewinnspiel: Letzte Chance auf cooles Forestglade Festival

Gabalier feierte Nummer-eins-Hit mit dem "geilsten Publikum"