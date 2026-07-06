ZZ Top lassen St. Pölten beben

Als Warm-up für das Frequency Festival gibt’s am Dienstag Legenden-Alarm im VAZ St. Pölten: ZZ Top spielen mit allen Kulthits und Ersatz-Drummer auf.

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Eigentlich gibt es für viele ja nur einen guten Grund um nach St. Pölten zu fahren: Das Frequency Festival (20., bis 22. August). Heuer kommen, zumindest für Musik-Fans, zwei weitere Gründe dazu: Am 5. September rocken die Hollywood Vampires, also die Kultband von Johny Depp, Alice Cooper und Aerosmith-Star Joe Perry im VAZ ab. Und schon diesen Dienstag (7. Juli) spielen ebendort ZZ Top auf. Das einzige Österreich-Konzert der Texas-Rocker und ein echtes Highlight.

Alle Hymnen: Von "Legs" bis "Sharp Dressed Men"

Vom Opener "Got me Under Pressure" bis zum Finale "La Grange" zünden die seit 1969 aktiven Rauschebärte ein erdiges Hit-Feuerwerk aus Blues, Boogie und bleiernem Südstaaten-Rock. Mit dabei eine coole Graffititwand, schräge Verstärker-Aufbauten und 50-millionenfach verkaufte Hymnen wie "Gimme All You Lovin‘" , "Cheap Sunglasses" "Legs" und natürlich "Sharp Dressed Men".

Drummer Frank Beard fehlt - ohne Begründung!

Die ZZ Top Bühne: coole Graffititwand, schräge Verstärker-Aufbauten © Redferns

Von der Original-Besetzung ist nur mehr Billy Gibbon dabei. © Redferns

Schräge Instrumente sind das Markenzeichen von Elwood Francis. © Redferns

Legendäre Songs – ganz ohne Bart. Billy Gibbons gibt dazu wie immer den Tiefton vor und Elwood Francis steht dem 2021 verstorbenen Bassist Dusty Hill selbst in der Bartlänge nicht nach. Spannend: statt Frank Beard, der schon 2025 bei einigen Konzerten der "Elevation" Tour aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, nahm zuletzt John Douglas hinter dem Schlagzeug Platz. Kommentiert oder gar erklärt wurde das aber nicht.

Drummer Frank Beard fällt weider aus. Wohl aus gesundheitlichen Gründen. © Getty Images

Trotzdem bleiben ZZ Top, so wie AC/DC, eine der letzten Konstanten im Rock: 17 Konzert-Hits im gleichförmigen Boogie-Grundton. So wie die Fans es lieben. Für St. Pölten gibt es bei oeticket und ticket24.at sogar noch einige Resttickets.