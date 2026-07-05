Es gibt noch Karten
Helene Fischer: Wien-Konzert wird zur Zitterpartie
Linkin Park: ausverkauft. Böhse Onkelz: detto ausverkauft. Foo Fighters: bis auf ganz wenige Plätze mit Sichtbehinderung bummvoll und am 12. September sorgen auch die Toten Hosen ein volles Happel. Stadion-Hype in Wien – nur eine fällt aus der Reihe. Just Schlager-Königin Helene Fischer. Kommenden Samstag (11. Juli) fegt sie mit ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show durch das Happel-Stadion. Und dafür gibt es, wie der Saalplan von oeticket beweist – Stand: Sonntag 12.30 Uhr – noch immer jede Menge Karten. Auch für 3 der 4 Stehplatz-Bereiche und in allen Sitzplatz-Kategorien.
Noch gibt es Tickets für Helene in Wien
Eine Zitterpartie, ob sie‘s bis Samstag zum "Ausverkauft"-Status schafft. Trotzdem könnte Helene die Jahresbestmarke in Wien einfahren. Durch das 360-Grad-Konzept passen ja über 60.000 Besucher ins Happel. Also mehr als bei den Kollegen.
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Konzert des Jahres: Mehr Show geht nicht!
Die Show, für die sie gleich zum Opener "Jetzt oder nie" vom Stadion-Rang einschwebt, und ihre 20-jährige Mega-Karriere widerspiegelt, ist ohnedies rekordverdächtig: Eine 25 Millionen Euro teure Rundumglücklich- Bühne mit haushohem Videowürfel, fünf heiße Kostüme, 34 Hits, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel bei einem Akrobatik-Akt. Ein Spektakel, das heuer selbst alle internationalen Topstars in den Schatten stellt.
Schon zum Konzert-Beginn schwebt sie über die Fans
Auch mit einem Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“) und stadionfüllendem Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“). Dazu gibt’s fünf heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und atemberaubende Akrobatik-Einlagen. Gleich drei Mal wirbelt sie mit Hochseil-Action durch das Stadion.
Liebes-Show
Als Highlight auch in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Ihm widmet sie auch den Song "An meiner Seite". Kuscheln und Kuss inklusive. Eine Liebes-Show, wie sie Wien noch nie gesehen hat. Und dafür gibt’s sogar noch Tickets.
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