Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Horror-Unfall

E-Bike-Lenker crasht in Bim: Lebensgefahr

© Getty Images
Der 34-Jährige dürfte unter Drogeneinfluss gestanden sein.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Ein 34-jähriger E-Bike-Lenker ist am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Wien-Hernals lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall im Kreuzungsbereich Mayssengasse/Gschwandnergasse in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auch interessant

Vom Wollen und Brauchen

Panikattacke im Attersee: Taucherin (66) gerettet

Wiener (93) sprengt ganzes Wohnhaus in die Luft

In Kreuzung gerast

Nach ersten Erkenntnissen war die Straßenbahn auf der Mayssengasse in Richtung Taubergasse unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Zeitgleich fuhr der 34-Jährige mit seinem E-Bike auf der Gschwandnergasse und wollte ebenfalls geradeaus über die Kreuzung fahren.

Laut Angaben des Straßenbahnfahrers sei der Radfahrer ohne erkennbare Geschwindigkeitsverringerung in den Kreuzungsbereich eingefahren. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die Straßenbahn den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der E-Bike-Lenker stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung des 34-Jährigen durch Suchtmittel. Sowohl an der Straßenbahn als auch am E-Bike entstand Sachschaden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Großbrand: Tangente ist wieder offen

Hund nach Schlangenbiss von Polizeihubschrauber vom Berg geborgen

Gasexplosion in Wien: Ganzes Wohnhaus zerstört

E-Bike-Lenker crasht in Bim: Lebensgefahr

Ab nächster Woche: Was sich beim Lotto ändert

Übergriff auf Taxler: Identitäre unter Tatverdacht

Frau vergewaltigt und niedergestochen

Kann man am Wörthersee bald über das Wasser gehen?

Hitlergruß: Schwere Vorwürfe gegen Austro-Comedian

Panikattacke im Attersee: Taucherin (66) gerettet