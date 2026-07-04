Ab nächster Woche: Was sich beim Lotto ändert

LottoPlus wird teurer, bietet dafür aber mehr Gewinnchancen. Ab Mittwoch gibt es bei einer Teilnahme gleich zwei Ziehungen.

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Ab Mittwoch, 8. Juli, tritt die Neuerung bei LottoPlus in Kraft. Künftig dürfen sich Lotto-Spieler über zwei Gewinnmöglichkeiten freuen. Das Mitspielen wird allerdings teurer.

© ORF

Zwei Ziehungen künftig

Das Häkchen für LottoPlus kostet künftig statt 50 Cent nun 80 Cent. Dafür steigt laut den Lotterien die Gewinnchance um das Doppelte, da künftig gleich zwei Mal sechs Zahlen gezogen werden.

Mit den eigenen Zahlen ist man automatisch bei beiden Ziehungen dabei.

Änderung bereits erfolgt

Bereits Anfang des Jahres war eine Änderung bei LottoPlus vorgenommen worden. Die Ziehung wurde aus dem Fernsehen genommen. Seither werden die Zahlen davor ermittelt und während der regulären Lotto-Ziehung präsentiert.

Es spielten wirtschaftliche Überlegungen und Effizienzsteigerungen bei dieser Entscheidung eine Rolle. Gleichzeitig sollte das TV-Programm des ORF durch die Verkürzung zeitlich gestrafft werden.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Weitere Juli-Neuerungen

Neben den Änderungen bei LottoPlus bringt der Juli weitere Neuerungen mit sich. Die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel wurde von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt.

Außerdem werden Pakete aus dem Ausland teurer. Für jede deklarierte Warengruppe wird ein fixer Zollsatz von drei Euro verrechnet, die bisherige Freigrenze von 150 Euro gibt es nicht mehr. Betroffen sind vor allem Kunden von E-Commerce-Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress sowie von internationalen Marktplätzen wie Amazon.