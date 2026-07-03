Jetzt kommt die Kaltfront nach Österreich

Eine Kaltfront bringt an der Alpennordseite unbeständiges Wetter. Abseits der Alpen scheint häufig die Sonne und die Temperaturen bleiben sommerlich.

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Am Freitag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront an die Alpennordseite. Dichte Wolken und ein paar Schauer bestimmen dort das Wetter. Im Nordalpenbereich bleibt es auch am Nachmittag unbeständig mit weiteren Schauern. Abseits der Alpen zeigt sich hingegen häufig die Sonne. Bei oftmals lebhaftem, im Osten auch kräftigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 29 Grad. Am wärmsten ist es im leicht föhnigen Süden.

Sonniger Start ins Wochenende

Am Samstag beginnt der Tag besonders in den inneralpinen Tälern vereinzelt mit Restwolken, meist aber sonnig. Tagsüber scheint häufig die Sonne. Durchziehende Wolkenfelder sowie Quellwolken bleiben harmlos. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 30 Grad mit den höchsten Werten in Unterkärnten und in der Südsteiermark.

Schauer im Nordosten

Am Sonntag wird der Nordosten des Landes von den Ausläufern eines Tiefs über Südskandinavien gestreift. Im Norden und Osten ziehen mit teils lebhaftem West- bis Nordwestwind von Beginn an kompakte Wolken durch und zeitweise fällt etwas Regen. Am Nachmittag folgen aus Nordwesten weitere Schauer. Im Westen und Süden überwiegt weiterhin oft der Sonnenschein. Ergiebige Regenmengen zeichnen sich nicht ab.

Wochenstart mit Wolken

Am Montag bringen kompakte Wolken von Salzburg ostwärts ein paar Regenschauer. Dazu weht teils lebhafter Westwind. Von Vorarlberg bis in die Südsteiermark bleibt es erneut länger sonnig. Bis auf einzelne gewittrige Schauer am Nachmittag bleibt es dort meist trocken.