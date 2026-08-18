Schwer verletzt
Dealer sprang bei Flucht aus Fenster im 2. Stock
Wien. Bei der Razzia im Zuge einer größeren Amtshandlung in einer Unterkunft in der Karplusgasse konnten die Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, insgesamt neun Kilogramm Cannabiskraut, eineinhalb Kilo Cannabisharz, etwa 34 Gramm Kokain, eine fünfstellige Bargeldsumme sowie drei gefälschte Ausweisdokumente sicherstellen.
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Als die Kripo die Räumlichkeiten betraten, sprang der 31-jährige tatverdächtige Dealer, ein Syrer, aus der Wohnung im zweiten Stock in die Tiefe. Dabei zog sich der Flüchtende schwere Verletzungen zu und blieb in einem Innenhof liegen. Er wurde umgehend festgenommen und einer notfallmedizinischen Versorgung zugeführt. Im Krankenhaus verweigerte der 31-Jährige die Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
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