Kontrolle verloren
Frontalcrash mit LKW – 67-Jähriger sofort tot
Der Mann hatte offenbar aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen. Der verletzte Lkw-Lenker stieg noch selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug aus. Er wurde erstversorgt und ins LKH Leoben gebracht.
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Der Unfall passierte gegen 11.40 Uhr bei Gollrad zwischen Seeberg und Gußwerk im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Obersteirer war in Richtung Gußwerk gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mehrfach und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die B20 war bis etwa 16.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Ein mit dem tschechischen Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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