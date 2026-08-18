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Neues Gesicht

Rangnick bekommt ÖFB-Verstärkung

Ein Mann im Trainingsanzug sitzt auf einem Golfcart und schaut nachdenklich nach vorne.
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ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bekommt Unterstützung im Trainerteam. Laut Medienberichten soll Maximilian Ritscher vom LASK künftig als neuer Co-Trainer für die österreichische Nationalmannschaft arbeiten.
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Der 32-jährige Co-Trainer des LASK steht offenbar vor einem neuen Karriereschritt. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll Maximilian Ritscher als neuer Co-Trainer zum Betreuerstab von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick stoßen. Seinen aktuellen Posten beim Linzer Bundesligisten dürfte der Coach allerdings behalten. Damit würde Ritscher künftig eine Doppelfunktion beim Verband und beim Verein ausüben.

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Beim LASK hat Ritscher bereits verschiedene Rollen ausgeübt. Bei den Athletikern sprang er in der Vergangenheit zweimal als Interimstrainer ein. Nach den Verpflichtungen von Joao Sacramento beziehungsweise Dietmar Kühbauer rückte er jeweils wieder in die zweite Reihe und arbeitete als Co-Trainer weiter.

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Frühes Karriereende als Spieler

Seine aktive Laufbahn als Fußballer musste Ritscher wegen Verletzungen frühzeitig beenden. Im Jahr 2018 wechselte er schließlich ins Trainerfach. Über die Linzer Akademie arbeitete er sich Schritt für Schritt bis zur Profimannschaft des LASK hoch.

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