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80 Millionen Euro!

WM-Boom & Campus-Coup: ÖFB steuert auf Mega-Umsatzrekord zu

SR
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Österreichs Nationalteam jubelt auf dem Platz – auch wirtschaftlich darf sich der ÖFB dank WM-Teilnahme und Rekordumsatz über Grund zum Feiern freuen.
© GEPA
Beim ÖFB läuft es nicht nur auf dem Rasen rund! Angetrieben von der ersten WM-Teilnahme seit 1998 und einem überraschend erfolgreichen Verbandscampus in Wien-Aspern steuert der Fußball-Bund auf einen neuen Umsatzrekord zu. Geschäftsführer Bernhard Neuhold rechnet für 2026 mit knapp 80 Millionen Euro – so viel wie noch nie!
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Der bisherige Bestwert stammt aus dem EM-Jahr 2024 mit 74 Millionen Euro. Im Vorjahr setzte der ÖFB 68 Millionen Euro um und schrieb knapp eine Million Euro Gewinn. "Heuer werden wir knapp darüber liegen", kündigte der ÖFB-Wirtschaftsboss an. Erwartet werde ein Überschuss im niedrigen siebenstelligen Bereich.

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WM bringt Millionen – aber nicht großen Geldregen

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika spülte dem Verband nach Abzug sämtlicher Organisationskosten rund sieben Millionen Euro netto in die Kassen. Von diesem Betrag wird ein Großteil verteilt: Knapp zwei Millionen Euro gehen an Bundesliga und Landesverbände, wobei allein die Liga mehr als eine Million erhält. Auch die Spieler profitieren.

Finanziell blieb das Erreichen des WM-Sechzehntelfinales, in dem Österreich Spanien mit 0:3 unterlag, laut Neuhold allerdings ein "Nullsummenspiel". Zusätzliche Einnahmen wurden durch Hotelkosten, externe Mitarbeiter und Prämien wieder aufgezehrt. Zudem sind Steuerfragen in den USA noch offen. Der ÖFB bildet vorsorglich Rückstellungen.

Campus wird zur Goldgrube

Der nächste Millionenbringer steht in Wien-Aspern. Für den 2025 eröffneten und mittlerweile voll ausgelasteten Campus hatte der Verband ursprünglich ein jährliches Minus von 1,5 Millionen Euro einkalkuliert. Die Realität sieht ganz anders aus: Inklusive Abschreibungen von 800.000 Euro wird bereits ein Plus von rund einer Million Euro erwartet.

Trainingslager englischer Klubs, Aufenthalte von Bundesligisten und Veranstaltungen wie die Trophy-Tour des WM-Pokals sorgen für Hochbetrieb. Mehr als drei Millionen Euro Umsatzvolumen steuern externe Veranstaltungen bereits zum ÖFB-Ergebnis bei.

Der ÖFB-Campus in Wien-Aspern entwickelt sich zum wirtschaftlichen Volltreffer und spült zusätzliche Millionen in die Verbandskasse.
Der ÖFB-Campus in Wien-Aspern entwickelt sich zum wirtschaftlichen Volltreffer und spült zusätzliche Millionen in die Verbandskasse. © GEPA

"Der Campus ist budgetär keine Belastung, sondern gibt uns sogar zusätzliche Möglichkeiten", freut sich Neuhold. Weitere Trainingslager sind bereits geplant, die Nachfrage ist so groß, dass nicht alle Anfragen angenommen werden können. Der ÖFB hat damit neben dem Nationalteam offenbar ein weiteres wirtschaftliches Zugpferd gefunden.

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