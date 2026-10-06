oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

LASK-Star

Langs ÖFB-Aufstieg war vier Jahre in der Mache

SR
von
LINZ,AUSTRIA,24.SEP.26 - SOCCER - UEFA Nations League, group stage, OEFB international match, Austria vs Israel. Image shows Christoph Lang (AUT). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser
© GEPA pictures
Christoph Lang zählt zu den Gewinnern des mit dem 1:1 gegen Kosovo zu Ende gegangenen Lehrgangs der Nationalmannschaft.
OE24 auf Google bevorzugen

Der LASK-Profi feierte beim 3:1 gegen Israel in seinem Linzer Heimstadion sein Teamdebüt und erzielte in Prishtina den Ausgleich. "Ich bin nicht das große Kopfballungeheuer, deswegen war ich ein bisschen schockiert, dass der so gut reingeflogen ist", sagte der Offensivspieler.

Auch interessant

Frankreich mit absurder Torlos-Serie

ÖFB-Frauen ohne Bayern-Star gegen Kosovo

Coco Gauff wehrt sich nach Tennis-Kontroverse gegen rassistischen Hass

Nicht nur wegen des Treffers gab es für Lang Sonderlob vom Teamchef. "Er ist aus meiner Sicht im Moment völlig zurecht in der Startelf beim LASK. Wenn er sich so weiterentwickelt in allen Bereichen, weiterhin professionell lebt, glaube ich, werden wir an ihm in den nächsten Jahren durchaus Freude haben."

Bereits vor vier Jahren im Perspektiv-Lehrgang

Rangnick lernte den 24-Jährigen vor vier Jahren beim Perspektivspieler-Lehrgang in Pula kennen. "Damals ist er mir schon aufgefallen als richtig auffälliger Spieler. Da war er noch kein gestandener Mann, inzwischen ist er enorm gereift", sagte der Deutsche.

Diese positive Entwicklung führte Lang zu einem persönlichen Karrierehighlight. "Ich freue mich riesig. Mein Debüt zu geben, war schon der erste Traum, und jetzt noch ein Tor zu schießen, ist umso schöner", meinte der Steirer.

Lang steht sinnbildlich für jene Spieler, die nach dem Kaderumbruch neu ins Aufgebot stießen und sich für weitere Einberufungen empfahlen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Ich bin schon reich, ich muss nicht mehr laufen!"

Barcelona bindet Topstar langfristig!

Mike Johnson als Speaker wiedergewählt

LIVE-Ticker: Titel-Showdown in der Premier League

Türkei-Beben! Vincenzo Montella nach Negativserie vor Rauswurf

Israeli spuckte irischen Offiziellen an: UEFA leitet Untersuchung ein

Mbappé verweigert Behandlung bei Real Madrid

Messerattacke auf Sohn (5): Mutter soll psychisch krank sein

Syphilis-Warnung per SMS

Mann erpresste Frau und erzwang Sex