Die SV Ried will am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Wolfsberger AC voll punkten. Während die Innviertler auf Kurs Meistergruppe liegen, kämpfen die Kärntner gegen die Rote Laterne.

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Die SV Ried gastiert am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker) in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena beim Wolfsberger AC. Die Ausgangslage vor dem Duell könnte kaum unterschiedlicher sein: Die Oberösterreicher liegen mit 16 Punkten auf dem starken sechsten Tabellenplatz, während der WAC mit nur sechs Zählern das Tabellenende ziert.

SV Ried nimmt beim WAC die Meistergruppe ins Visier

Für die Innviertler zählen im Lavanttal nur drei Punkte, um den Platz in der Meistergruppe weiter abzusichern. Im ersten Saisonvergleich feierte die Elf von Trainer Mario Despotovic einen klaren 4:1-Heimsieg. Dennoch warnt der Rieder Coach vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe, da der aktuelle Tabellenplatz der Wolfsberger seiner Meinung nach nicht deren wahre Qualität widerspiegelt.

Offensive Rieder treffen auf harmlose Wolfsberger

Geschlossenheit als Erfolgsrezept: Die SV Ried – hier im Archivbild im Mannschaftskreis – will am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Wolfsberger AC voll punkten und den Platz in der Meistergruppe weiter absichern. © APA/EXPA/ UWE WINTER

Die Stärken und Schwächen beider Teams sind vor der Partie klar verteilt. Ried erwies sich bislang als offensive Bank und traf in jeder einzelnen Bundesligarunde mindestens einmal, kassierte bei 21 eigenen Treffern aber auch schon 22 Gegentore. Ganz anders präsentiert sich der WAC, der erst acht Saisontore erzielte und damit die harmloseste Offensive der Liga stellt.

Manfred Schmid fordert Kampfgeist im Abstiegskampf

Mit einem Heimsieg könnten die Kärntner zumindest die Rote Laterne an die Wiener Austria abgeben. Allerdings fällt ausgerechnet der neu verpflichtete Stürmer Jack Lahne wegen einer Muskelverletzung vorerst aus. WAC-Trainer Manfred Schmid setzte in der Länderspielpause auf intensives Teambuilding und fordert von seiner Mannschaft nun vor allem Mentalität, Einsatzbereitschaft und bedingungslosen Kampf.