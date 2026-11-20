Befreiungsschlag
Schlusslicht WAC empfängt torgefährliche Rieder im Kampf um die Rote Laterne
Die SV Ried gastiert am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker) in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena beim Wolfsberger AC. Die Ausgangslage vor dem Duell könnte kaum unterschiedlicher sein: Die Oberösterreicher liegen mit 16 Punkten auf dem starken sechsten Tabellenplatz, während der WAC mit nur sechs Zählern das Tabellenende ziert.
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SV Ried nimmt beim WAC die Meistergruppe ins Visier
Für die Innviertler zählen im Lavanttal nur drei Punkte, um den Platz in der Meistergruppe weiter abzusichern. Im ersten Saisonvergleich feierte die Elf von Trainer Mario Despotovic einen klaren 4:1-Heimsieg. Dennoch warnt der Rieder Coach vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe, da der aktuelle Tabellenplatz der Wolfsberger seiner Meinung nach nicht deren wahre Qualität widerspiegelt.
Offensive Rieder treffen auf harmlose Wolfsberger
Die Stärken und Schwächen beider Teams sind vor der Partie klar verteilt. Ried erwies sich bislang als offensive Bank und traf in jeder einzelnen Bundesligarunde mindestens einmal, kassierte bei 21 eigenen Treffern aber auch schon 22 Gegentore. Ganz anders präsentiert sich der WAC, der erst acht Saisontore erzielte und damit die harmloseste Offensive der Liga stellt.
Manfred Schmid fordert Kampfgeist im Abstiegskampf
Mit einem Heimsieg könnten die Kärntner zumindest die Rote Laterne an die Wiener Austria abgeben. Allerdings fällt ausgerechnet der neu verpflichtete Stürmer Jack Lahne wegen einer Muskelverletzung vorerst aus. WAC-Trainer Manfred Schmid setzte in der Länderspielpause auf intensives Teambuilding und fordert von seiner Mannschaft nun vor allem Mentalität, Einsatzbereitschaft und bedingungslosen Kampf.
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