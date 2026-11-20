Um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, darf sich der LASK gegen Hartberg (Sa. 17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker ) keine Blöße geben. Doch die Steirer sitzen ihnen im Nacken.

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Es überrascht durchaus, dass sich Didi Kühbauer und Markus Schopp nur zehnmal gegenüberstanden – also als Spieler.

Während die Bilanz am Platz mit fünf Siegen jeweils ausgeglichen daherkommt, hat der LASK-Coach am Spielfeldrand mit neun zu drei Siegen (5 Remis) klar die Nase vorne.

Oft Duell auf Augenhöhe

Das liegt auch daran, dass die Hartberger gegen kaum einen Gegner weniger gerne den Rasen teilen. Der letzte Sieg datiert aus dem April 2024, letzte Saison musste man gar eine 1:5-Packung hinnehmen.

Doch auf den zweiten Blick kann der TSV die Linzer auch durchaus gut ärgern. Vier der letzten fünf Duelle endeten mit einer Punkteteilung, drei davon mit mehr als vier Treffern zwischen den Teams.

Tore, Tore, Tore auch in letzter Sekunde

Wenn es für die Hartberger in diesem Matchup eine Regel zu befolgen gilt, dann diese: Bis zur letzten Sekunde wach bleiben.

Beim 3:3 2025 erzielte der LASK alle drei Tore nach der regulär-finalen Minute, beim 2:2 im selben Jahr gelang der Ausgleich auch in der 93. und beim besagten 5:1 trafen sie ebenfalls doppelt.

Im Hinspiel holte Hartberg nach 1:3 noch ein 3:3 © APA/EXPA/ MARCEL PAIL

Mit zuletzt vier Siegen am Stück gehen beide Teams mit Selbstvertrauen in den Kräftevergleich, die letzten zwei jeweils mit +3 Vorsprung. Tore sind also vorprogrammiert.