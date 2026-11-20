Es bleibt eines der großen Themen beim FC Bayern: Wie geht es mit Jamal Musiala (23) weiter? Nach monatelanger Verletzungspause steht der Offensivstar vor seinem Comeback. Doch hinter den Kulissen wird derzeit nicht nur über seine sportliche Zukunft diskutiert. Auch sein Gehalt von kolportierten 25 Millionen Euro und die deutlichen Worte von Uli Hoeneß sorgen für Gesprächsstoff. Jetzt stellt sich offenbar sogar der gesamte Aufsichtsrat hinter den Ehrenpräsidenten.

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Beim FC Bayern wird die Personalie Musiala zunehmend zur Grundsatzfrage. Kann der Nationalspieler wieder an seine frühere Weltklasse anknüpfen? Und wie bewertet der Rekordmeister seine Zukunft, sollte er dauerhaft nicht mehr sein altes Leistungsniveau erreichen? Wie Christian Falk, Fußball-Chef der BILD-Gruppe, im Podcast "Bayern Insider" berichtet, wurde das Thema auch bei der Aufsichtsratssitzung am Montag besprochen. Das Ergebnis: "Der komplette Aufsichtsrat hat sich hinter Uli Hoeneß gestellt." Ein bemerkenswertes Signal aus der Führungsetage!

Zur Erinnerung: nHoeneß hatte zuletzt öffentlich Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen kann. Dabei verwies er auf eine Erkrankung, die nicht ohne Weiteres heilbar sei, aber mit Medikamenten beherrscht werden könne.

Vorstandschef kündigte Krisen-Gespräch an

Auch die finanzielle Dimension spielt eine Rolle. Musialas Vertrag läuft bis 2030. Sein Jahresgehalt wird auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. Damit soll er nach Harry Kane der bestbezahlte Spieler im Bayern-Kader sein. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den 23-Jährigen.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kündigte Gespräche mit Musiala, seiner Familie und seinem Management an. "Entweder freuen wir uns und er ist der alte Jamal – oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen", erklärte er.

Mittlerweile ein gewohntes Bild: Jamal Musiala (l.) auf der Bayern-Ersatzbank. © NurPhoto via Getty Images

Kompany und Eberl halten an Musiala fest

Die sportliche Führung lässt sich von den Diskussionen nicht beirren. Sportvorstand Max Eberl ist überzeugt, dass Musiala auf den Platz zurückkehren und seine Leistungsfähigkeit wieder zeigen wird. Auch Trainer Vincent Kompany stärkte ihm den Rücken: Seine Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass Musiala beim FC Bayern erfolgreich werde und aus der schwierigen Phase gestärkt hervorgehe.

43 Spiele verpasst – jetzt zählt das Comeback

Die vergangenen Monate waren für Musiala alles andere als einfach. Nach einer sechsmonatigen Reha folgten Sprunggelenksprobleme, neurologische Beschwerden und ein Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Insgesamt verpasste der Nationalspieler dadurch 43 Spiele.

Am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/live auf Sky) könnte er nun sein Comeback feiern. Für Bayern wäre seine Rückkehr sportlich enorm wichtig. Gleichzeitig beginnt damit eine entscheidende Phase: Musiala soll nicht nur wieder fit werden, sondern auch zeigen, dass er langfristig zu den Unterschiedsspielern des Rekordmeisters gehört.