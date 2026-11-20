Premier League
Glasner bangt vor Rose-Kracher um Schlager
Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 16 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Bournemouth wollte Trainer Oliver Glasner noch keine Entwarnung geben. Auf der Pressekonferenz machte der Oberösterreicher deutlich, dass die Beschwerden beim 29-Jährigen weiterhin ein Thema sind. "Xaver Schlager konnte nicht spielen, weil er seinen hinteren Oberschenkel gespürt hat, und ist für Samstag fraglich", erklärte Glasner.
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Damit bleibt die Situation bis kurz vor dem Spiel offen. Für Nottingham Forest wäre ein weiterer Ausfall des Mittelfeldspielers zweifellos ein Rückschlag. Schlager zählt mit seiner Laufstärke, Zweikampfstärke und seinem Einsatz zu den wichtigen Optionen im Zentrum.
Brisantes Wiedersehen mit Ex-Trainer
Besonders schade wäre ein Ausfall auch aufgrund der besonderen Konstellation dieser Begegnung. Denn auf der anderen Seite wartet mit Marco Rose ein Trainer, der Schlager bestens kennt. Der Deutsche arbeitete bereits bei Red Bull Salzburg und später bei RB Leipzig mit dem Österreicher zusammen.
Für den ÖFB-Star wäre das Duell somit eine Gelegenheit gewesen, auf einen ehemaligen Wegbegleiter zu treffen. Stattdessen muss Schlager derzeit um seine Einsatzchance zittern. Eine Entscheidung dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich sein Oberschenkel in den kommenden Tagen entwickelt und ob er wieder ohne Beschwerden trainieren kann.
Glasner hat weitere Verletzungssorgen
Und Schlager ist längst nicht die einzige Personalie, die dem Nottingham-Coach Kopfzerbrechen bereitet. Auch Neco Williams ist für das kommende Spiel noch fraglich. Besonders bitter: Callum Hudson-Odoi und Nicolas Domínguez werden definitiv fehlen.
Immerhin gibt es aus dem Forest-Lager auch eine positive Nachricht. Dan Ndoye konnte nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder eine vollständige Trainingswoche absolvieren. Seine Rückkehr ins Mannschaftstraining kommt für Glasner zur richtigen Zeit. Denn Nottingham Forest steht vor intensiven Wochen. Nach dem Duell mit Bournemouth wird der Spielplan zunehmend dichter. Umso wichtiger wäre es für Glasner, möglichst viele seiner Leistungsträger zur Verfügung zu haben.
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