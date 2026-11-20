Adi Hütter spricht über Vergangenheit mit Christian Ilzer.

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Wenn am Samstag (15.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) Frankfurt und Hoffenheim die Schwerter kreuzen, treffen auch zwei der erfolgreichsten Österreicher im Ausland aufeinander.

Adi Hütter ist zurück bei seiner Eintracht, Christian Ilzer versucht die TSG-Saison wieder zu stabilisieren. Beide trennen lediglich die Tordifferenz.

Hütter über Zeit in 2. Liga

Erst kürzlich bezeichnete Ilzer seinen Landsmann als "Mentor", doch dieser lieferte nun Einblick in eine Zeit, als man sich nicht eins war.

"Wir kennen uns schon ewig, sind uns schon in der zweiten Liga begegnet. Da war er Co-Trainer bei Hartberg und ich Cheftrainer bei Altach: Da mochten wir uns noch nicht so", erläuterte der 56-Jährige bei der PK.

Christian Ilzer trifft auf seinen "Mentor" © Getty Images

Duell ist "schon etwas Großartiges"

Seine Begründung? "Weil jeder irgendwo sein Revier verteidigt hat." Doch als der 49-Jährige dann auch den Weg als Cheftrainer eingeschlagen habe, da "haben wir uns oft mal getroffen und uns oft ausgetauscht". Auch weil man den Berater teilte.

Nun freue sich Hütter auf das Duell, denn: "Dass wir uns am Samstag in der Deutschen Bundesliga als Trainer gegenüberstehen, ist schon etwas Großartiges." Da der ehemalige Sturm-Coach "einen harten, steinigen Weg gegangen" sei, hätte er es sich "absolut verdient" hier zu stehen.