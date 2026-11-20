Die angespannte Lage im Nahen Osten hat für die Formel 1 Konsequenzen. Nach ServusTV verzichtet nun auch Sky auf eine Reise zum kommenden Rennen nach Katar.

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Wenn die 22 Fahrer am 29. November in Katar an den Start gehen, begleitet der deutsche Rechteinhaber "Sky" das Geschehen komplett aus München und Unterföhring, wie "Bild" berichtet. Zuvor hatte bereits ServusTV angekündigt, kein Team in das Emirat zu schicken. Gleiches gilt für Canal+ aus Frankreich und den spanischen Ableger von DAZN.

Entscheidung lag beim TV-Team

Die Sicherheitslage im Nahen Osten spitzt sich wieder zu. Dennoch hält die Formel 1 an ihrem Plan fest, die letzten beiden Saisonrennen in Katar sowie am 6. Dezember in Abu Dhabi auszutragen. Daran regt sich seit Wochen Kritik, die nun zu handfesten Schritten führt. Laut "Bild"-Bericht, überließ Sky die Entscheidung den eigenen Moderatoren und Kommentatoren. Die komplette Crew sprach sich dagegen aus, in die Region zu fliegen.

Bisher immer live dabei

In der laufenden Saison war bisher bei allen 20 Rennen ein Team vor Ort. Dazu gehörten Peter Hardenacke (51), Sandra Baumgartner (44) sowie die Experten Ralf Schumacher (51) oder Timo Glock (44). Bei einigen Grands Prix unterstützte zudem Kommentator Sascha Roos (54) das Aufgebot direkt an der Strecke. Ob dieCrew auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi in der Heimat bleibt, ist laut aktuellem Stand noch offen.

Unruhe auch in Teams

Nicht nur bei den TV-Sendern wird reagiert. Auch die Mitarbeiter des Sportartikelherstellers Puma, der in der Formel 1 mehrere Rennställe ausstattet, treten die Reise zu den Rennen nicht an. Normalerweise begleiten sie die Grands Prix direkt an der Strecke.

Zudem rumort es innerhalb der Teams selbst: Mehrere Mitarbeiter sollen wegen der Situation im Nahen Osten Bedenken bei ihren Vorgesetzten geäußert haben.